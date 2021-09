Elisabetta Canalis parla di George Clooney e del periodo sul lago di Como: "Non fu facile"

Elisabetta Canalis torna in Italia come conduttrice di Vite da Copertina su Tv8. George Clooney invece, dopo aver trascorso l'estate sul lago di Como con la moglie Amal e i suoi figli è ripartito per gli Usa. Una storia che ha fatto sognare quella dell'italiana Elisabetta Canalis e del divo di Hollywood per eccellenza, storia che è stata vissuta anche a Villa Oleandra sul lago di Como. Eravamo nel 2009 e nel mese di luglio cominciarono ad apparire alcune foto dei due insieme a Laglio. Si lasciarono poi nel 2011: "Per me è stata una persecuzione. Ero giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero" ha dichiarato pochi giorni fa la Canalis nella puntata di Vite da Copertina con Santo Pirotta.

Anche Clooney non ha mancato nel corso degli anni di riservare parole gentili e d'affetto verso Elisabetta, che ha definito in un'intervista del 2013: "...la donna che mi ha fatto piu' ridere in assoluto".

La Canalis nell'intervista ha parlato del periodo vissuto sul lago di Como a Villa Oleandra. Clooney si divertiva a tirare i gavettoni ai paparazzi che da ogni dove sbucavano per cercare di fotografare la coppia.

“George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi", ha ricordato Elisabetta. "Faceva tanti gavettoni ai paparazzi".

La bella showgirl ricorda però con grande stima anche la generosità del suo allora fidanzato che, dopo aver acquistato Villa Oleandra, come riportato anche su Libero, fece rimanere la coppia che lavorava all'interno della lussuosa dimora. Un piccolo gesto ma non scontato e sicuramente rivelatore di un cuore generoso, come del resto ha dimostrato essere anche quando a fine luglio di quest'anno, un nubifragio ha colpito duramente Laglio. Insomma Elisabetta e George sono oramai acqua passata: lei è sposata con il medico Brian Perri e lui ha la sua vita con l'affascinante Amal. Eppure, anche a distanza di 10 anni non smettono mai di parlare bene l'uno dell'altro e di far sognare gli irriducibili che avrebbero sperato di vederli insieme sul lago di Como per tanti anni ancora...