Elisabetta Canalis torna sul lago di Como: un set da favola e nessuna crisi col marito

No, George Clooney non c'entra con l'arrivo di Elisabetta Canalis sul lago di Como. Anche se in molti continuano a fare questo abbinamento le vite dei due si sono (amichevolmente) divise anni fa. Ma la belle Eli ieri, 22 ottobre si trovava a Menaggio.

Una giornata di sole perfetta per allestire un set fotografico che ha visto protagonista la amatissima Elisabetta Canalis e il panorama inconfondibile e altrettanto meraviglioso del lago di Como.

Elisabetta ha postato alcune Storie su Instagram dove ha mostrato tutta la bellezza del lago e ha detto: "Il mio ufficio per un giorno", facendo una panoramica stupenda della location da favola dove stavano allestendo il set.

Niente George, quindi. Al contrario durante la puntata delle Iene di martedì 19 ottobre, dove Elisabetta Canalis è stata anche (eccellente) presentatrice insieme a Nicola Savino, è andata in onda un'intervista a Brian Perri, suo marito dal 2014.

Il chirurgo ha raccontato una versione inedita e romantica della coppia, sfatando qualsiasi ombra di crisi: "Ti amo tanto, ha detto Perri. Poi le ha dato i voti: 10 come madre, 10 come cuoca e 10 anche come amante. In studio la showgirl contraccambia, ma più che lusingata era emozionata per la promessa del marito: "Mi hai fatto il regalo più preziosa al mondo- le ha detto Brian- Skyler, nostra figlia. E un giorno vivremo tutti insieme in Italia".