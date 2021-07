Elisabetta Canalis torna in Italia e va a Canzo con Sorrisi sulla riva del Segrino

Nulla sfugge al popolo del web e così, ancora prima che uscisse il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni (il 20 luglio) con la bella Elisabetta Canalis in copertina sui social si mormorava già insistentemente che la bella Eli fosse stata a Canzo, sul Segrino. È qui, infatti ( i più informati del gruppo Facebook Sei di Canzo Se... dicono alla Perla del Segrino) che si è allestito il set per creare la bellissima copertina che immortala la Canalis con lo sfondo del Segrino.

(foto da Instagram di Eleisabetta Canalis)

La prima tappa di Elisabetta è stata Canzo, in riva al lago. Nell'intervista correlata alle foto, racconta del suo ritorno in Italia per girare un nuovo programma televisivo su Tv8. Con lei ci sono il marito (noto chirurgo italo-americano Brian Perri) e la figlia Skyler.

Elisabetta spiega quindi al noto settimanale di voler tornare in Italia in via definitiva tra qualche anno, 10 per la precisione.

Non lontano, sul lago di Como c'è anche il suo ex fidanzato, George Clooney, con la moglie e i figli a Villa Oleandra dove ai tempi della loro relazione, anche Elisabetta aveva trascorso molto tempo. Ma questa volta Eli ha "snobbato" il lago di Como per il meno conosciuto ma altrettanto affascinante lago del Segrino. Una piccola perla molto amata dai turisti.