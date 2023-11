Caso gonfalone, Rapinese: "Regolamento approvato dalla giunta Landriscina"

L'assenza del gonfalone alla commemorazione per il ventesimo anno dalla strage di Nassisiya che si è svolta a Sagnino il 12 novembre, è diventata un caso politico a Palazzo Cernezzi. Il Comune ha negato la presenza del gonfalone spiegando che la richiesta era giunta tardi e che, tra l'altro, il 12 novembre non rientra nell'elenco delle manifestazioni in cui è previsto o è possibile l'utilizzo del gonfalone. Sulla questione si è espresso il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Lorenzo Cantaluppi, il quale ha annunciato la presentazione di una mozione per chiedere l'inserimento della commemorazione della strage di Nassiriya tra le manifestazioni in cui sia previsto l'uso del gonfalone.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha tenuto però a sottolineare che "il regolamento sull'utilizzo del gonfalone è stato approvato dalla giunta Landriscina, proprio quando Cantaluppi era in maggioranza. Stupisce che si faccia polemica nel ventesimo anno della strage di Nassiriya. E nei precedenti diciannove anni? La questione sollevata a mio avviso è una strumentalizzazione politica".