Caso luna park, pesanti minacce a Rapinese: sarà un consiglio comunale ad alta tensione

Tra asili nido e luna park il sindaco Alessandro Rapinese sembra stritolato in una morsa di impopolarità che gli sta creando non pochi problemi. Il guaio è che l'insofferenza per i suoi ultimi provvedimenti ha portato qualcuno a minacciarlo pubblicamente sui social. Si tratta di minacce fisiche, anche ben più pesanti di quelle che abbiamo avuto modo di pubblicare in questo articolo. Le minacce sono apparse sotto a un video pubblicato da Espansione Tv su Facebook. Tale video riguardava nello specifico il caso luna park e i malumori dei giostrai per essere stati "sfrattati" dalla piana di Muggiò. Alcuni dei commenti con le minacce più violente sembrerebbero riconducibili proprio a un giostraio. La gravità delle minacce potrebbe avere suscitato l'allerta da parte delle forze dell'ordine che con ogni probabilità presenzieranno al prossimo consiglio comunale convocato per lunedì alle 19 a Palazzo Cernezzi.

Il consiglio comunale di lunedì, infatti, si preannuncia ad alta tensione, non solo per l'attesa partecipazione dei giostrai del luna park, ma anche per la presenza dei genitori dei bambini degli asili nido la cui protesta di venerdì in Municipio ha suscitato grande clamore a causa della reazione fin troppo accesa del sindaco.