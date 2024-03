Urla e proteste: lo scontro furibondo tra Rapinese e le mamme dei nidi che chiudono: i video

Un confronto dai toni più che accesi quello che si è svolto nell'aula di Palazzo Cernezzi tra il sindaco Alessandro Rapinese e le mamme (e qualche papà) dei bambini che frequentano gli asili nido che verranno chiusi dall'amministrazione comunale.

Ad attendere il sindaco di Como al termine della conferenza c'era un piccolo gruppo di genitori e alcuni esponenti del PD, come Patrizia Lissi, Stefano Legnani e Luca Gaffuri. SI è trattato di una vera e propria protesta con tanto di cartelli con slogan per manifestare contro la decisione di chiudere l'asilo Magnolia di via Passeri a giugno e quello di Monte Olimpino l'anno prossimo.

Inutile descrivere e riportare i toni utilizzati e le frasi dette da ambo le parti. Per questo ci sono i video di QuiComo ripresi in diretta mentre si svolgeva l'aspro confronto al quale Rapinese non si è sottratto.