Commemorazione strage di Nassiriya senza gonfalone: il caso arriva in consiglio comunale

Il caso dell'assenza del gonfalone alla commemorazione del ventesimo anno dalla strage di Nassiriya, approda in consiglio comunale. A portarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lorenzo Cantaluppi, con una mozione consiliare.

Lo scorso 12 novembre a Sagnino è stata celebrata la commemorazione della strage. Al Comune di Como era stata avanzata dall'ex consigliere comunale Vittorio Mottola la richiesta di poter utilizzare il gonfalone, ma l'amministrazione aveva negato l'uso per due motivi: prima di tutto perché la richiesta era pervenuta fuori dai tempi previsti dal regolamento;comunale per l'utilizzo del gonfalone, in secondo luogo perché nell'elenco allegato al medesimo regolamento la data del 12 novembre non compare tra le manifestazioni per cui ne è previsto o consentito l'utilizzo.

"In merito al tema della tempistica - dichiara Cantaluppi - trattandosi del ventesimo anniversario di una strage dove persero la vita nostri connazionali militari e non, impegnati nel tentativo di favorire la sicurezza del popolo iracheno e svilupparne la nazione, e non di un bando qualsiasi, forse si sarebbe potuto affrontare la questione in maniera “meno burocratica”. Per quanto riguarda, invece, l’assenza della cerimonia nell’elenco delle manifestazioni in cui è previsto l’uso del Gonfalone, ho scelto in maniera costruttiva di presentare una mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad apportare le necessarie modifiche all’allegato A del Regolamento per l’uso del Gonfalone Comunale, inserendo la data del 12 novembre (anniversario della strage di Nassiriya) tra le manifestazioni in cui è previsto l’uso del Gonfalone".