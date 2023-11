Per il Comune di Como la commemorazione della strage di Nassiriya non merita il gonfalone

Il 12 novembre anche Como ha celebrato la commemorazione per i vent'anni dalla strage di Nassiriya,. Quel giorno di vent'anni fa morirono in un attentato terroristico 28 persone, di cui 19 italiani (12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili). Una pagina triste della storia italiana, e non solo, che ogni anno viene ricordata in tutta Italia con sentita partecipazione delle istituzioni. La cerimonia comasca che si è svolta nella chiesa della parrocchia di San Paolo, nel quartiere di Sagnino, ha però riservato una sorpresa inattesa agli organizzatori della cerimonia: l'assenza del gonfalone della città di Como. A dire il vero con una richiesta esplicita inviata il 6 novembre, l'ex consigliere comunale Vittorio Mottola, in rappresentanza del gruppo Ex Ranger, ha chiesto la presenza del gonfalone, ma la risposta è stata negativa. Ecco come ha risposto l'amministrazione comunale: "La richiesta non può essere accettata poiché, oltre a non essere stati rispettati i termini entro cui presentare la domanda per la presenza del gonfalone la manifestazione non rientra nell'elenco di cui all'articolo 5 del regolamento stesso".

Incredulo Vittorio Mottola: "Sono esterrefatto. Mi chiedo se nel ventesimo anniversario della strage non fosse possibile effettuare una deroga al regolamento. Sono con i familiari delle vittime. Lo stato non li deve abbandonare".

Ecco l'elenco delle manifestazioni civili o religiose in cui è prevista la presenza del gonfalone:

20 gennaio (o altra data) Anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale

27 gennaio Giorno della Memoria

10 febbraio Giorno del Ricordo

Venerdì Santo Processione Cittadina con il SS. Crocifisso

25 aprile Anniversario della Liberazione

27 maggio Anniversario della Battaglia di San Fermo

02 giugno Festa della Repubblica

15 luglio Anniversario morte brigadiere Luigi Carluccio

02 agosto Anniversario strage Stazione Centrale di Bologna

06 agosto Anniversario del lancio della bomba atomica sulla città di Hiroshima

30/31 agosto Solennità di Sant’ Abbondio patrono della città di Como

Prima domenica di ottobre Raduno Interarma

2 novembre Cerimonie per i defunti e caduti in guerra

4 novembre Festa delle Forze Armate e dell’unità nazionale

Data variabile Consegna delle civiche benemerenze

Data variabile Giornata della riconoscenza cittadina al SS. Crocifisso – Offerta del cero

Data variabile Anniversario strage di Marzabotto

31 dicembre Cerimonia del “Te Deum” in Cattedrale

Funerali di amministratori comunali in carica, persone insignite della civica

benemerenza e cittadini onorari, vescovo diocesano.

Funerali di ex sindaci

Cerimonie istituzionali con autorità delle città gemellate con il Comune di

Como

Raduni nazionali e regionali d’arma che si svolgono a Como

Cerimonie religiose di rilevanza cittadina.

Cerimonie organizzate dal Comune di Como per inaugurazioni,

commemorazione ed eventi di rilevanza cittadina

C'è poi una serie di eventi in cui la presenza del gonfalone è prevista solo se viene esplicitamente richiesta:

Festa dell’Arma dei Carabinieri Festa della Polizia di Stato Festa della Guardia di Finanza Festa della Polizia Penitenziaria Festa dei Vigili del Fuoco “Precetto pasquale per le forze dell’Ordine” Festa del patrono delle varie associazioni d’Arma Raduni delle varie associazioni di Mutilati ed Invalidi Civile e del Lavoro