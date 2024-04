Lavori in ritardo alla piscina Sinigaglia, Rapinese: "Chissenefrega, andavano fatti bene"

Rapinese spiega con il suo consueto linguaggio quali sono le ragioni dei ritardi alla piscina Sinigaglia. E lo ha fatto con un video - pubblicato sulla sua pagina Facebook con una imperiosa premessa - con cui, ancora una volta, si è immerso in una piscina senz'acqua.

"Considerare la “Sinigaglia” semplicemente una piscina sarebbe come considerare il Louvre semplicemente un capannone. La piscina Sinigaglia è una tessera fondamentale della nostra Como. È un’esposizione vivente e permanente del nostro razionalismo. Lasciatemi lavorare e, tessera dopo tessera, tra qualche anno vi restituirò uno splendido mosaico: la nostra amata Como".

Ne video questo il passaggio più significativo: "È stato uno dei cantieri più sofferti, era indecoroso lasciare un tempio vivente del Razionalismo così, con la plastica dentro e le tessere che si staccavano. Inutile che vi dica con quale ossessione abbiamo verificato che non ci fossero infiltrazioni: abbiamo riempito e svuotato la vasca tre volte, perché i lavori non erano mai come volevamo noi. Siamo un po’ in ritardo? Chissenefrega. L’importate era che i lavori venissero fatti bene”.