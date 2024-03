L'ex sindaco Bruni sul lungolago: "Il muro non è mai esistito, è stata una bufala"

L'ex sindaco di Como, Stefano Bruni, ha partecipato all'inaugurazione della nuova passeggiata del lungolago davanti a piazza Cavour, accogliendo l'invito del governatore Fontana. Bruni, a suo tempo finito nel vortice delle polemiche insieme all'allora assessore ai Lavori pubblici, Fulvio Caradonna, dopo sedici anni dalla disastrosa e dannosa vicenda del muro si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Incalzato dai giornalisti non ha risparmiato qualche parola rivolta a chi, sul caso paratie, lo aevav sempre osteggiato e attaccato. "Per me si vedeva fin dall'inizio che sarebbe venuta una cosa così bella. Vedo tante facce che erano totalmente contro al progetto e che oggi sono qui a mostrarsi favorevoli, perché una cosa talmente bella per la città che non si può che essere a favore".

Bruni ha poi aggiunto: "Il muro non è esistito fin dall'inizio, è stata tutta una bufala, gestita male dal punto di vista della comunicazione da parte nostra. Una fotografia improvvida e risposte improvvide hanno fatto scatenare il mondo. E' andata così, ma oggi godiamo di questo luogo così bello".