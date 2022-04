5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend del 1° maggio

2 . Territori

Sentiero botanico Piani del Tivano Alla scoperta delle erbe selvatiche commestibili con Lucia Papponi. Non è mai troppo tardi per imparare nuove parole. “Alimurgia”, significa letteralmente scienza che studia l’utilizzo del cibo selvatico in cucina soprattutto nei momenti di carestia e povertà. Qualcuno forse conoscerà l’equivalente, e più cool, termine inglese ovvero Foraging. Fino alla rivoluzione industriale almeno il 50% dei vegetali consumati era selvatico, raccolto direttamente nei campi. Oggi diventa l’occasione per scoprire il territorio e cibi inaspettatamente sani e gustosi: fiori, alberi e erbacce! Ma visti i tempi è forse una competenza che potrà tornarci utile!. Continua.

Proseguono le attività per il pubblico nel parco del Grumello, sia alla domenica sia infrasettimanalmente. L’attenzione in questi primi mesi di apertura 2022 è posta in particolare alle iniziative dedicate al benessere e al miglioramento della qualità della vita. Vis medicatrix naturae è il motto del Grumello scolpito sulla pietra all’ingresso della tenuta. Ad intrecciarsi col potere rigenerante della natura del Grumello e ad amplificarlo sono in particolare le discipline energetiche orientali: yoga, qi gong e taiji quan, meditazione, giochi marziali per i bambini e i ragazzi. “Coltiviamo l’energia” è il contenitore, tra pratica e meditazione, che le racchiude e che prevede un appuntamento ogni domenica di apertura del parco al pubblico e da maggio anche appuntamenti infrasettimanali, per adulti e bambini. Continua.