Che tempo farà a Como nel weekend del 1° maggio

In Lombardia il weekend del Primo maggio vedrà un veloce peggioramento che porterà qualche pioggia di modesta entità, preziosa ma senz'altro poco incisiva nel contesto generale siccitoso nel quale ci troviamo. Venerdì il meteo sarà ancora abbastanza stabile e con il sole prevalente specie al pomeriggio, da sabato nubi in aumento e qualche pioggia prima su Alpi e Prealpi; a seguire, nel pomeriggio-sera, estensione anche alle pianure.

Fenomeni al più moderati e a carattere intermittente, che proseguiranno anche nella notte su domenica con le ultime gocce nel primo mattino. Seguirà un graduale miglioramento durante il pomeriggio di domenica, come riporta 3BMeteo, con ritorno del Sole ed ampie schiarite specie sulle pianure; residua variabilità solo in montagna. Temperature in diminuzione di qualche grado nei valori massimi, che si porteranno intorno ai 18-21°. Nella prossima settimana si preannuncia un'alternanza tra fasi soleggiate e veloci break instabili con acquazzoni soprattutto in montagna e solo occasionalmente in pianura.Il tutto con un rialzo termico su valori superiori ai 21-22°.

Le previsioni a Como per sabato e domenica

A Como sabato 30 aprile cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 1° maggio i cieli su Como saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2041m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.