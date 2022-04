Il Lake Como Wine Festival torna a fine aprile

Indirizzo non disponibile

Dal Brunello all’Amarone, dal Barolo all’Aglianico, dal Passito di Pantelleria allo Sfurzat, dai bianchi Friulani ai Rosati del Garda, dagli Charmat ai Champenoise e tanto altro ancora. Tutto il gusto del buon vino made in Italy, attraverso le degustazioni proposte dalle cantine presenti nel centro storico della nostra splendida città.

Le date

venerdì 29 aprile dalle 18 alle 24

sabato 30 aprile dalle 15 alle 24

domenica 1 maggio dalle 11 alle 23

Partecipa

1. Recati presso uno degli info/ticket point per acquistare i ticket e ritirare il bicchiere degustazione con tasca da collo e mappa cartacea

2. Consulta l’elenco delle cantine partecipanti e scegli quale visitare

3. Parti per il tuo Wine Tour nel centro storico di Como

Le cantine

VIA MAESTRI COMACINI

Sardegna

Tanca Gioia Società Agricola – Carloforte (SU)

(Presso Duomo Boutique Hotel n. civico 1)

PIAZZETTA PIERO GOBETTI

Lombardia

Vigna Alta Azienda Agricola – Montù Beccaria (PV) – Oltrepò

Piemonte

Voerzio Martini Società Semplice Agricola – La Morra (CN) – Barolo

Stella Azienda Agricola – Castino (CN)

La Corte dei Caci – Reano (TO)

Guazzotti Azienda Vitivinicola – Cantavenna (AL)

Veneto

Vettoretti Primo Società Semplice Agricola – San Giovanni (TV) – Prosecco

Toscana

Querce Bettina Azienda Agricola – Montalcino (SI) – Brunello

Sicilia

Tenuta Maltese – Marsala (TP)

VIA ARMANDO DIAZ

Lombardia

Rivetti & Lauro – Villa di Tirano (SO)

(presso Rivenoteca n.civico 56)

Friuli

La Magnolia Azienda Agricola – Cividale del Friuli (UD) – Colli orientali

(presso Torre del Gallo n. civico 34)

VIA FRANCESCO BALLARINI

Lombardia

La Spia s.r.l. Società Agricola – Sondrio (SO) – Valtellina

Panizzari Azienda Agricola – S. Colombano al Lambro (MI)

Trentino Alto Adige

Agritur Madonna delle Vittorie – Arco (TN)

Piemonte

Azienda Agricola Mauro Vini – Dronero (CN)

Emilia Romagna

Tenuta Villa Rovere Società Agricola – San Martino in Strada (FO)

Campania

Passo delle Tortore Società Agricola – Vertecchia (AV)

Sicilia

Abbazia San Giorgio – Pantelleria (TP)

Gemma Verde – di Emma Scaravilli – Bronte (CT)

PIAZZA MAZZINI

Lombardia

Averoldi Francesco Azienda Agricola – Bedizzole (BS) –Garda Valtenesi

Cascina Baia del re Azienda Agricola – Guanzate (CO)

Le Strie Azienda Agricola – Ponte in Valtellina (SO)

Valle d’Aosta

Pianta Grossa Azienda Agricola – Donnas (AO)

Veneto

Aldrighetti Lorenzo e Cristoforo Società Semplice Agricola – Marano di Valpolicella (VR) – Amarone

Toscana

Tenuta Gramineta Azienda Agricola – Roccastrada (GR) – Maremma

Tenuta La Pineta – Castiglion Fibocchi (AR) – Chianti

Tenuta di Capezzana s.r.l. – Carmignano (PO)

Umbria

La Fonte Azienda Agricola – Bevagna (PG) – Sagrantino di Montefalco

Marche

Verser Azienda vinicola – San Severino Marche (MC)

Basilicata

Podere Lucano Azienda Agricola – Ripacandida (PZ) – Aglianico del Vulture