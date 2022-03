Ticosa, immagini di una storia dispersa: in mostra le foto di Gin Angri

Ventidue marzo 1982: nella notte il Consiglio Comunale di Como delibera l’acquisizione dell’area ex Ticosa. Il sito della principale fabbrica tessile della città - chiusa due anni prima con un telex da Parigi - diventa la più grande area di proprietà pubblica della città di Como. 40 anni dopo è ancora in attesa di futuro. Una mostra fotografica di Gin Angri ripercorre questi 40 anni di storia cittadina. Perché senza memoria non si costruisce futuro. Inizia così, martedì 22 marzo alle 18.00 la mostra nell’ambito di Gener-azioni alla Ex Tintostamperia Val Mulini. Perché senza mettere le persone al centro dei progetti futuri non può esserci rigenerazione urbana.