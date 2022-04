Villa del Grumello, weekend di primavera nella bellezza

Proseguono le attività per il pubblico nel parco del Grumello, sia alla domenica sia infrasettimanalmente. L’attenzione in questi primi mesi di apertura 2022 è posta in particolare alle iniziative dedicate al benessere e al miglioramento della qualità della vita.

Vis medicatrix naturae è il motto del Grumello scolpito sulla pietra all’ingresso della tenuta. Ad intrecciarsi col potere rigenerante della natura del Grumello e ad amplificarlo sono in particolare le discipline energetiche orientali: yoga, qi gong e taiji quan, meditazione, giochi marziali per i bambini e i ragazzi. “Coltiviamo l’energia” è il contenitore, tra pratica e meditazione, che le racchiude e che prevede un appuntamento ogni domenica di apertura del parco al pubblico e da maggio anche appuntamenti infrasettimanali, per adulti e bambini.

I prossimi appuntamenti

domenica 24 aprile ore 9-10.30; Serretta del Grumello

Introduzione alle relazioni sonore, pratica olistica per mettersi in contatto con le proprie emozioni. Per adulti. Con i Maestri Massimiliano Ansufo e Guglielmo Bianchi;

sabato 30 aprile ore 10-12 e domenica 1 maggio ore 9.30-10.45; Cedro del Grumello

La fioritura nelle arti d’Oriente, doppio appuntamento in occasione della “Giornata mondiale taiji quan e qi gong”. Pratica di taiji quan e qi gong per adulti e giochi marziali per bambini e ragazzi (6-17 anni).

Con il Maestro Roberto D’Agostino e staff Studio il Girasole, Arti d’Oriente.



Maggiori informazioni sulle attività e iscrizione obbligatoria: www.villadelgrumello.it

Necessario il green pass base

In caso di maltempo verrà comunicato se le attività si terranno all’interno o saranno rimandate.



Il tema del benessere è declinato anche relativamente al food, biologico e di filiera corta, proposto al Ristoro del Grumello, aperto alla domenica e nei festivi dalle ore 9 alle ore 18 davanti alla Villa. Una proposta che si intreccia con le erbe spontanee del parco e le aromatiche dell’Hortus Plinii del Grumello. L’ApeBreva - Il Ristoro aromatico e spontaneo del Parco del Grumello aspetta cittadini e turisti nel parterre della Villa, a partire dall’ora di colazione.. Da aprile: colazioni al Grumello. Il rito della colazione nelle sue varietà da assaporare in sintonia con la lentezza del lago, la luce ancora delicata e la tranquillità del Parco botanico.