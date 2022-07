7 eventi da non perdere a Como e dintorni nel terzo fine settimana di luglio

1 . Samule Bersani Live

Un nome atteso quello di Samuele Bersani, ospite, in collaborazione con MyNina Spettacoli, della quindicesima edizione del Festival Como Città della Musica. L'artista bolognese apre il suo tour estivo in Arena il 16 luglio 2022. Live dell'omonimo disco, Cinema Samuele, che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso sonoro, "Cinema Samuele TOUR 2022" continua così il suo viaggio e si conferma come uno degli appuntamenti dal vivo più attesi della prossima estate. Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati per lo spettacolo da Bruno D’Elia, musica suonata da una band affiatatissima di sette grandi musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).. Continua.

2 . Omaggio a Morricone

L’ultimo appuntamento di questa edizione del Festival è Alla scoperta di Morricone, in collaborazione con MyNina Spettacoli, il tributo unico dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, alle musiche del grande compositore italiano. Ultimo appuntamento della quindicesima edizione del Festival Como Città della Musica è domenica 17 luglio alle ore 21.30 all’Arena del Teatro Sociale di Como con Alla scoperta di Morricone, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Il tributo unico dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine, in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza, nello sconfinato repertorio del M° Morricone per dar vita a questo nuovo spettacolo. Continua.