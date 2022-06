Always Hop, torna a luglio il Festival della birra artigianale del Lago di Como

Da giovedì 7 luglio a domenica 17 luglio 2022 torna ai Giardini a Lago di viale Corridoni a Como, Always Hop, il Festival della birra artigianale. Oltre trenta spine di birre italiane e internazionali, selezionate dal Birrivico di Como, saranno le protagoniste di un viaggio interculturale alla scoperta dell’evoluzione della birra.

Birrivico drink project. Quest’anno la proposta si allarga: ai birrifici artigianali si affiancano anche nuovi fermentati e cocktail.

Le novità

Nasce inoltre Birrivico drink project: degustazioni guidate, laboratori di degustazioni per condividere la passione per la birre a approfondire temi e prodotti specifici. E ancora nuovi fermentati: sidri, kombucha e kefir…un po’ come per le birre, ce ne saranno per tutti i gusti.

La musica

Anche Atomica Music Contest rientra nel calendario di Como Always Hop: Dai canali social al palco fisico del Festival, le sfide non mancheranno. Una vera e propria chiamata alle arti: i social di @Atomica Music Contest e quelli del Festival si uniranno per accogliere le candidature dei concorrenti di Atomica che si potranno esibire durante Como Always Hop .Votate il vostro artista preferito attraverso i profili social del Festival.