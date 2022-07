A Lugano torna il LongLake Festival con Max Gazzè e Frah Quintale: tutto il programma

Dal 13 al 31 luglio 2022 torna a Lugani il festival internazionale LongLake. La dodicesima edizione, la prima dopo la pandemia, si presenta al pubblico nella sua formula originaria: tre settimane di eventi da vivere all’aperto, con grandi protagonisti e affascinanti interpreti tra musica, letteratura, teatro, incontri, spettacoli e installazioni d’arte urbana.

Tra i più grandi open air urbani della Svizzera, il LongLake Festival si prepara alla sua dodicesima edizione. 19 giorni di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno il lungolago, le piazze e i parchi pubblici di Lugano, dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico.

Il programma

Il fitto cartellone di eventi del LongLake Festival è articolato in 6 festival tematici.

LongLake Buskers Festival (13-17 luglio)

Lungolago, Piazza Manzoni, Parco Ciani, Punta Foce

Il Festival rende omaggio alla prestazione artistica di strada che, pur nell'essenzialità dei mezzi, dà vita a performance intense passando attraverso i generi più svariati dal concerto al teatro al cabaret, dalle marionette alle acrobazie aeree, fino alle installazioni più estemporanee. Più di 50 artisti tra musicisti, attori, acrobati si alterneranno su palchi e per strada, dalla Piazza Manzoni al Parco Ciani, passando per il Lungolago.

LongLake Family Festival (13-31 luglio)

Parco Ciani, Palazzo dei Congressi

Un modo alternativo di trascorrere l'estate con una diversificata offerta di appuntamenti che toccano il mondo della cultura e della creatività. Vasto e variegato il ventaglio di proposte, rivolte principalmente alla fascia 0-12 anni, che spaziano dagli spettacoli fino ai laboratori di ogni genere. Durante il Festival, la hall del Palazzo dei Congressi e l'adiacente giardino del Parco Ciani si trasformeranno nel "Villaggio Family", un ambiente di gioco per i bambini e le loro famiglie con libri scelti con cura per tutte le età. Il villaggio è aperto tutti i giorni del Festival dalle 16:30 alle 21:30.

LongLake Urban Art Festival (11-30 luglio)

Lugano, diverse location

Arte Urbana Lugano invita a scoprire scorci cittadini con occhi nuovi grazie alla realizzazione di diverse opere murarie, installazioni e interventi artistici.

Antoine Déprez e Ursula Bucher, coppia di artisti locali, realizzeranno tra l’11 e il 15 luglio un’opera artistica su una parete perimetrale del Lido di Lugano, accanto allo Studio Foce che invita riflettere sulla percezione ambivalente nei confronti della natura. Regina Kioko IKeda Ferretti, dal 18 al 22 luglio, eseguirà un murales nello spazio pubblico, dando vita ad un’opera effimera e dedicata a sorprendere tutti coloro che vivono e abitano il quartiere di Lambertenghi. Fra il 25 e il 27 luglio, l'artista ticinese Sir Taki lavorerà invece a un progetto che consiste nell'affissione su muro di Via Foce 7 di un grande collage, intitolato "Adam", frutto della collaborazione tra l'artista e diversi ragazzi minorenni non accompagnati richiedenti l'asilo del Centro Federale Pasture a Balerna.

LongLake Wor(l)ds Festival (14-29 luglio)

Boschetto Parco Ciani, Darsena, Park&Read, Punta Foce, Campus USI, FOCE Wor(l)ds è il festival in cui autenticità e condivisione sono le assolute protagoniste. Dalla letteratura all'arte, passando per il teatro e la musica, questo festival vuole fare "respirare" e ispirare le menti del pubblico, in un incontro di parole e mondi tramite letture, dialoghi, spettacoli. Grazie anche alla sinergia con la natura del Parco Ciani circostante, Wor(l)ds saprà entrare in contatto con l'animo di ogni ascoltatore, regalandogli una riflessione da portare con sé.

LongLake ROAM Festival (21-23 luglio)

Boschetto Parco Ciani

Alla sua quinta edizione, il Festival dall'animo alternativo proporrà tre serate di musica live da assaporare nello splendido scenario del Parco Ciani di Lugano con alcuni fra i principali esponenti della scena musicale contemporanea. La line up vede ospiti Max Gazzè, Frah Quintale, Joan Thiele, Son Lux, Alice Phoebe Lou e Hilke. Prevendite su biglietteria.ch. Per la serata del 22.08 (Frah Quintale + Joan Thiele) è stato registrato il sold out.

LongLake LA QUAIRMESSE Festival (30-31 luglio)

Boschetto Parco Ciani, Punta Foce, Studio Foce

Spazio alla Swiss Made Music con il festival dedicato ai giovani artisti della scena musicale nazionale. Due giorni di concerti openair gratuiti, con una rosa di 18 artisti svizzeri, due headliner internazionali (Royal Republic e Mellow Mood) e tre palchi immersi nel magnifico scenario del Parco Ciani.

Le location

Il fitto cartellone di eventi del LongLake Festival coinvolge spazi ed esperienze diverse, trasformando i luoghi di transito in spazi da vivere appieno:

LongLake Experience

Sono diverse le “esperienze” per vivere in pienezza l’estate luganese in riva al lago. Dalle suggestive atmosfere di Lugano Marittima al relax in spiaggia con la Urban Beach, dai momenti nel verde del Parco in compagnia di una buona lettura grazie al salotto estivo Park&Read, alla scoperta del pop-up shop Lugano Bella, senza dimenticare la pedona-lizzazione del “quai” con eventi e mercatini.

Questi luoghi ospitano eventi che possono essere annunciati anche fuori dal programma ufficiale, aggiungendo vitalità al festival. Lugano Marittima proporrà per esempio sabato 9 luglio, oltre che al 13 e al 20 luglio, la visione delle partite della nazionale svizzera agli Europei di calcio femminile. Per la fase finale degli Europei le partite saranno proiettate anche in centro.

LongLake Venues

Il festival si articolerà su diversi palchi dislocati in varie location del centro cittadino: Parco Ciani, Palazzo dei Congressi con il Villaggio Family, Punta Foce, la Darsena con il Park&Read, Villa Ciani, lo Studio Foce e l’Agorà del LAC. Ricordiamo infine che l’infopoint ufficiale del Festival è situato presso la Darsena del Parco Ciani.





