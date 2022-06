In estate torna Zelbio Cult: otto serate tra arte, letteratura, sport, musica, teatro e fumetto

Si riapre la stagione di Zelbio Cult con gli appuntamenti curati da Armando Besio. Tanti ospiti per otto serate che parlano di arte, letteratura, sport, musica e teatro. E quest'anno c'è anche una serata dedicata al mondo del fumetto.

L'apertura è sabato 9 luglio con lo spettacolo - reading: “Dora pro nobis”: tratto dal libro Malamore di Concita De Gregorio. Federica Fracassi (voce) e Lamberto Curtoni (violoncello, autore delle musiche) duettano sulla tumultuosa relazione tra Dora Maar, grande fotografa esponente del Surrealismo, e Picasso. A lei – sua musa ispiratrice - si deve tutta la documentazione fotografica sulla realizzazione del quadro Guernica: la loro travagliata relazione durò 10 anni, e Dora ne uscì devastata, pagando un prezzo altissimo con la reclusione in una clinica per la salute mentale. Federica Fracassi è una protagonista di primo piano della scena teatrale italiana, e qui interpreta Dora con grande intensità e sensibilità. Da non perdere.