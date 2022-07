Fino, al parco tutto bene: si balla, si mangia, si parla

Si terrà il weekend del 15/16/17 luglio 2022 l’iniziativa ludico-culturale lanciata dalla Consulta Giovani di Fino Mornasco per valorizzare uno degli spazi più attrattivi del Paese: il Parco comunale. Dopo due anni di stop per gli eventi live, le ragazze e i ragazzi della Consulta finese si sono impegnati per realizzare – per la prima volta sul territorio - una tre giorni estiva rivolta a giovani e meno giovani, con un programma ampio e variegato.

Il fil rouge, che risponde a uno degli obiettivi più importanti per la giovanile, è stata la voglia di trasformare la bellezza del Parco di Fino Mornasco in un’occasione di incontro, sia per chi vuole semplicemente trascorrere una serata in compagnia, mangiando, bevendo e ascoltando buona musica, sia per chi è interessato a un momento di ascolto e dibattito su alcuni dei temi più attuali e discussi nella nostra società. Ci sarà infatti, per tutti e tre i giorni, il truck food di Pane liquido, una realtà ormai consolidata e specializzata sul territorio per il drink&food e, durante la giornata di sabato 16 luglio, anche uno spazio per famiglie e bambini, con attività e laboratori organizzati dall’associazione Al Nettare.

La parte di dibattito, invece, ruota attorno al tema della comunicazione, dei codici che oggi la governano e di come è cambiato il modo di comunicare nel corso degli ultimi vent'anni, incluso l’impatto che i nuovi media hanno sulle nostre vite. Un argomento che ci tocca da vicino, specialmente perché, nella maggior parte dei casi, si traduce nella lente attraverso la quale guardiamo il mondo (o crediamo di guardarlo).

Gli ospiti con cui si affronterà il tema sono Leonardo Bianchi, news editor di VICE, che, insieme al giornalista de La Provincia di Como Andrea Quadroni, presenterà il suo libro “Complotti! Da Qanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto, e Mattia Salvia, ideatore di Iconografie centro studi sul XXI secolo, un progetto nato su Instagram e diventato rivista di successo, che dialogherà con il giornalista di Internazionale Luigi Mastrodonato con un dibattito dal titolo “Sopravvivere al 2022”, un racconto iconografico incentrato su guerra, pandemia e cambiamenti climatici.

Dopo i talk, entrambe le sere del 16 e 17 luglio, seguirà l’ampia selezione musicale offerta da artisti e band locali: Tommaso Imperiali&Five Quarters, Frapporsi, Alessandro Mascia, Mangrovia e Vosm.