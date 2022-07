A Como arriva il caldo infernale: i giorni da bollino rosso della settimana

A Como e provincia torna il caldo infernale e anche le giornate da bollino rosso per l'afa.

"Tornerà infatti a farci visita l'anticiclone africano, protagonista indiscusso di questa prima fase della stagione estiva, in nuova espansione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale - ha spiegato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Proseguirà la fase di stabilità prevalente, salvo una lieve variabilità diurna che da giovedì si limiterà a distribuire qualche rovescio di calore o focolaio temporalesco in prossimità dei rilievi alpini".

Le giornate piu' calde arriveranno nel fine settimana e in particolare da venerdì, sabato e domenica 17 luglio. La prima parte della settimana, infatti, sarà caratterizzata da un caldo nei limiti del sopportabile, senza particolari eccessi di calore. La colonnina di mercurio inizierà a salire vistosamente a partire da giovedì quando l'Italia e la pianura Padana dovranno fare i conti con un anticiclone africano.

"Giorno dopo giorno il caldo si intensificherà, aumenteranno sia le temperature diurne che quelle notturne e con esse anche il disagio per l'afa, che si farà sempre più intenso soprattutto nei grandi centri urbani e in Val Padana", ha puntualizzato Bardellino.

Per il momento non c'è nessuna nube all'orizzonte, nessuna perturbazione in grado di fermare l'ondata di calore e rimpinguare le scarse riserve idriche della Lombardia; riserve già messe a dura prova da un inverno arido e una primavera secca.