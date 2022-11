Al via sabato il "nuovo" Natale a Como, tutto il programma

Iniziative, eventi per adulti e bambini: le luci, l’albero, le casette, la pista del ghiaccio. Le atmosfere delle Festività Natalizie 2022 a Como, tra solidarietà e sostenibilità. Nella meravigliosa cornice della Città, del lago e delle montagne circostanti, Natale a Como anima il centro cittadino con iniziative per tutta la famiglia in un’edizione all’insegna della solidarietà e della sostenibilità, che si terrà dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023. Per la Città dei Balocchi a Cernobbio bisognerà invece aspettare fino al 7 dicembre,

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i v isitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città.

Non mancheranno le attrazioni e il divertimento per tutti, con la pista di pattinaggio in viale Corridoni, gli spettacoli e l’intrattenimento degli artisti di strada, i cori nelle piazze cittadine e l’immancabile spettacolo pirotecnico sul lago per Capodanno.

Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, in piazza Cavour, nella sua casetta, Babbo Natale invita tutti i bambini! Si potrà scattare una foto e imbucare la letterina con i propri desideri. Nelle vie del centro sarà possibile ammirare gli elementi luminosi scelti quest’anno per creare una calda atmosfera e un effetto scenico di pienezza e luminosità, la Frangia e la Stella siderale. Gli alberi del lungo Lario Trento e Trieste e di via Cavallotti saranno rivestiti di luce, così da rendere più piacevole e suggestiva la passeggiata sul lungolago.

Anche in via Bellinzona, via Canturina e via Varesina, sarà possibile ammirare le luci di Natale.

Filo conduttore di questa edizione di Natale a Como è la solidarietà.

È previsto infatti che, al termine della manifestazione, entro maggio dell’anno prossimo, gli organizzatori corrispondano al Comune di Como il 10% del fatturato realizzato nel periodo dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 durante la manifestazione. L’Amministrazione comunale devolverà ad alcune associazioni/organizzazioni no profit tale somma.

Il programma è in continuo aggiornamento.

