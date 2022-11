5 eventi da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend di novembre

I pescatori Alpha, con il patrocinio del Comune di Como e la collaborazione di APS Como FIPSAS e Confesercenti organizzano domenica 27 novembre 2022 Polenta missoltini e altre specialità al Molo di santa'Agostino. Una parte dei proventi verrà destinata ad azioni benefiche.cI misultin (missoltini del lago di como) sono una specialità culinaria tipica del Lago di Como , particolarmente della Tremezzina e alto lago. In Italiano sono chiamati missoltini ed in dialetto misultin. La loro preparazione è piuttosto complessa: sono agoni , pesci del lago che vengono pescati, saltati ed essiccati al sole. La pesca è regolata fin dal medioevo.

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i v isitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’ Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città. Continua .

3 . Miniartextil

Fino all'8 gennaio torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

Una collettiva di denuncia contro la Guerra, in ogni sua espressione e declinazione, per riflettere non solo sull'attuale situazione in Ucraina, ma più ampiamente sull’azione distruttiva che ogni evento bellico porta con sé. È l’iniziativa di “The Art Company Como”, dal titolo “Arte contro le guerre”, a cura di Luigi Cavadini, che intende dar voce, attraverso l’opera di ventidue artisti, agli orrori della guerra. L’azione distruttiva della guerra si mischia, nelle opere esposte, a messaggi di speranza, andando oltre una logica dicotomica che vuole divedere il mondo tra vincitori e vinti e allargando, così, il nostro cuore e la nostra comprensione. Continua.

Ciccio Speranza è un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima talmente delicata, che potrebbe sembrare quella di una graziosa principessa nordeuropea. Ciccio Speranza vive in una vecchia catapecchia di provincia dove si sente soffocare, come una fragile libellula rosa in una teca di plexiglass opaco. Ciccio Speranza ha un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno marcio: vuole danzare. In una sperduta provincia di un’Italia sperduta, la sperduta famiglia Speranza vive da generazioni le stesse lunghissime giornate. Continua.