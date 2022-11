Luminarie di Natale a Como, ecco come saranno e dove

Prime suggestione delle luminarie che addobberanno le vie di Como durante il periodo natalizio. Il Comune ha infatto assegnato l’appalto all’azienda Seghieri di Cusano Milanino (Milano) per un totale di 126mila euro. L’accensione sarà garantita a partire del 5 dicembre 2022; lo smontaggio è invece previsto dopo il 7 gennaio 2023.

La proposta di allestimento natalizio per la città di Como, prevede l’installazione due tipologie di soggetti luminosi: n. 297 “Frangia” e n. 225 “Stella Siderale”. Le arcate saranno distribuite ad una distanza di 15 metri circa l’una dall’altra in modo da garantire un effetto scenico di pienezza e luminosità.

In Lungo Lario Trieste (da Piazza Matteotti a Piazza Cavour) verranno allestiti 40 alberi con stringhe luminosi Led, in Lungo Lario Trento (da Piazza Cavour a Via Cavallotti) verranno allestiti 48 alberi con stringhe luminosi Led e in Via Cavallotti verranno allestiti 63 alberi con stringhe luminosi Led.