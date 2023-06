Lago di Como: dopo 3 anni di stop tornano i fuochi di San Giovanni

Non senza polemiche, soprattutto lo scorso anno quando la pandemia era ormai alle spalle, la sagra di San Giovanni è stata sospesa per tre anni. Manca infatti all'appello dall'estate del 2019. Quest'anno però, come confermato già da tempo dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, la storica rassegna torna il 24 e 25 giungo con tante novità a dare luce al lago di Como. Nonostante in Tremezzina vi sia stata una forte limitazione agli eventi privati con fuochi d'artificio, la popolarrissima kermesse del Lario non poteva certo essere nuovamente annullata.

La Sagra di San Giovanni rappresenta infatti la piu? antica manifestazione del Lago di Como per tradizione, arte, fede e folclore e trova nell’incantevole scenario dell’Isola Comacina un luogo unico di attuazione. La manifestazione, con il caratteristico spettacolo pirotecnico-musicale — i più famosi fuochi d'artificio del Lago di Como — e il simbolico incendio dell’Isola Comacina, vuole ricordare il glorioso passato vissuto dal territorio tremezzino e dal territorio lombardo, inaugurando, come avviene ogni anno, la stagione turistica del Centro Lario. Il carattere multidisciplinare dell’evento trova attuazione in un articolato programma che prevede, accanto allo spettacolo pirotecnico, una solenne processione sull’Isola con figuranti in costume, una regata con le “lucie”, storiche imbarcazioni del Lario, e due serate gastronomiche.

Cenni Storici dell'Isola Comacina

Durante la guerra dei 10 anni, scoppiata nel 1118 a causa della rivalità tra Como e Milano per il controllo delle principali vie di comunicazione e dei passi alpini, l’Isola Comacina e molti comuni del Lario si schierarono a favore del capoluogo lombardo. Nonostante due brucianti sconfitte subite dal ducato milanese, Como venne conquistata nel 1127. L’amara sconfitta indusse i comaschi ad allearsi con Federico Barbarossa, durante la spedizione anti milanese in Italia. L’Isola, in breve tempo, si trovò alla mercè di Como: Venne invasa, data alle fiamme e rasa al suolo nel 1169. L’Isola non venne più ripopolata e i pochi superstiti si trasferirono a Varenna, da allora “insula Nova”.