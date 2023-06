Tutti gli appuntamenti da non perdere nel primo weekend d'estate a Como

1 . Fuochi San Giovanni

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno, il suggestivo scenario incorniciato dall'Comacina e dal Borgo di Ossuccio accoglierà infatti la più antica tra le manifestazioni lariane che unendo arte, culto e folklore, celebrerà le vicende che segnarono la storia non solo della Tremezzina, ma anche del territorio Provinciale e Regionale. La sera del 24 giugno, festa della natività di San Giovanni Battista, dalle ore 19.00 il parco comunale in località Ossuccio ospiterà la serata danzante gastronomica, organizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Turistica Tremezzina. A seguire, alle ore 22.30, la “Zoca de L’Oli” si illuminerà di colori con l’appuntamento clou della serata: il tradizionale spettacolo pirotecnico - musicale e la rievocazione dell’incendio dell’Isola. Continua

2 . Liberty Music Festival

Il Liberty Music Fest è organizzato su 2 giornate. Il Liberty Music Fest si svolgerà sabato 24 giugno, dalle 16.00 alle 24.00, e domenica 25 giugno, dalle 11.00 alle 23.00. Liberty Music Fest si propone di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, a partire dalla fase di realizzazione dell’evento, valorizzando le eccellenze del territorio in ambito musicale e culturale. Per il pubblico, l’evento sarà un’occasione di aggregazione in cui poter scoprire nuova musica, diverse forme di creatività ed espressioni artistiche che ricordano la sperimentazione tipica dell’epoca Liberty. Continua

3 . Sere d'estate Fai Da giugno a settembre 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici (informazioni su www.serefai.it a partire dal 21 giugno). Eventi da non perdere anche nei Beni del FAI in provincia di Como. Si comincerà con Villa del Balbianello a Tremezzina. Continua 4 . Nel segreto dei Palchi Il Teatro Sociale di Como continua la stagione ospitando una mostra fotografica. Tutti i weekend dal 17 giugno al 23 luglio, grazie alla collaborazione con la Società dei Palchettisti, i palchi del Teatro Sociale, luoghi non comuni, si apriranno per accogliere le fotografie di Lorenza Ceruti, fotografie di luoghi comuni di Como. LuoghiCOmuni: luoghi comuni intesi come luoghi di tutti, vissuti quotidianamente, ai quali magari non si fa neanche più caso per la troppa abitudine di viverli, di percorrerli e di guardarli senza vederli. Sono luoghi che Lorenza Ceruti conosce molto bene, nei minimi particolari, che frequenta e che ha frequentato fin dalla sua infanzia, e che non si stanca comunque mai di guardare attraverso l’obbiettivo. Luoghi noti e architetture studiate e viste infinite volte, ma che ogni volta - dice - è come se fosse la prima. Continua

5 . Rock In Mountain

Ma quella in arrivo sarà anche un'estate all'insegna della musica alla Baita Bondella che propone sino sabato 22 luglio, 7 concerti all'ora dell'aperitivo. Prossimo appuntamento sabato 24 giugno con la Morini Brothers e Ale Manfredi. La band nasce durante la recente pandemia dalla casuale riunione di sette musicisti scappati di casa ormai diversamente giovani ma ancora agili e coraggiosi che si mettono in gioco per l’ennesima volta spingendo chitarre batterie voci bassi e percussioni sulle strade impervie del buon vecchio rock’n’blues. Una scommessa. Continua