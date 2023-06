Sagra di San Giovanni, quali sono le strade chiuse e gli orari

Inizia il conto alla rovescia per la sagra di San Giovanni, quest’anno ancora più attesa dopo il lungo stop forzato degli scorsi anni. Il Comune di Tremezzina ha così diramato qualche informazione per il traffico: "Abbiamo preparato un riassunto delle info utili per i nostri cittadini, che a breve sarà esposto anche nelle bacheche per le affissioni. Tra le novità la possibilità di acquistare i pass auto e moto online e la consueta navetta che da Menaggio farà tappa lungo tutti i paesi fino al capolinea di Ospedaletto, nel cuore della festa. A breve pubblicheremo anche il programma ufficiale di tutti gli appuntamenti della sagra più antica del lago di Como". In particolare la Strada Statale del lago, la SS340, sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 24, nel tratto Argegno Lenno il 24 giugno 2023. Di seguito la scheda con tutte le info.