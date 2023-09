Nel weekend arriva a Como il Giro aereo dei sei Laghi

Il Giro aereo dei sei laghi è una gara di Rally aereo che rinverdisce la tradizione delle competizioni aeree che hanno visto il Lario protagonista fin dai primordi dell'aviazione. È l’unica competizione aerea svolta a bordo di idrovolanti in Europa. La gara, unica nel suo genere in Europa, vedrà il debutto della nuova formula con due gare nel weekend e impegnerà ancora una volta equipaggi a bordo di idrovolanti ed anfibi sfidarsi per il titolo italiano di categoria.

Sabato 16 settembre 2023 si rinnova a Como un rito iniziato nel 1913: il Giro Aereo dei Sei Laghi, 110 anni fa vinto da Roland Garros, noto nel mondo del tennis ma ancor più in quello dell’aviazione. L’edizione moderna è la nona, da quando, nel 2013, è stato ripreso, riconosciuto come gara open all’interno del Campionato Italiano della Specialità Volo Motore dall’Aero Club d’Italia, CONI e FAI (Fédération Aéronautique Internationale). Interrotto solo durante la pandemia, è una delle gare più attese del campionato, non solo per la specificità legata agli idrovolanti, ma per l’unicità del paesaggio e l’organizzazione e l’accoglienza fornite da Aero Club Como.

L’amicizia, già esistente con Villa d’Este, si consolida per inaugurare la I edizione del Trofeo Villa d’Este, con una partnership che, anche al di fuori della gara, vedrà le due istituzioni collaborare in sintonia. La storia delle due istituzioni si è incrociata numerose volte negli ultimi 110 anni, per il passaggio di piloti, autorità, intellettuali, che hanno frequentato a distanza di poche ora il pontile dell’idroscalo e quello di Villa d’Este. La competizione, che già ospitava piloti esteri, affascinati da questa tradizione, diventa a tutti gli effetti internazionale: ci saranno idrovolanti che giungeranno da altre basi in Europa e piloti e navigatori, che si uniranno agli equipaggi locali, in virtù anche dei gemellaggi e degli accordi stipulati negli ultimi due anni, e di missioni che ci hanno visto coinvolti da Montecarlo alla Turchia, dal Regno Unito alla Francia, da Malta al Montenegro.

Come ogni anno sarà prodotto un annullo postale, da apporre su una busta e su cartoline con immagini storiche, viaggiate a bordo degli idrovolanti in gara. L’annullo di questa edizione ricorderà i 110 anni dalla prima gara a Como (5 – 9 ottobre 1913, allora denominato “Gran Premio dei Laghi”) e la vittoria di Roland Garros, la silhouette rappresenta infatti l’aereo Morane Saulnier di Garros.

Verranno prodotte due serie di cartoline: una a celebrare, in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare Italiana (1923-2023), la Scuola di Volo Militare operante sull'Idroscalo negli anni Trenta; l'altro a celebrare la lunga storia di interazioni tra l'Aero Club Como, il mondo dell’aviazione idro e Villa d'Este.

L’evento si svolgerà da venerdì 15 settembre a domenica 17 settembre, con lo svolgimento della gara previsto sabato 16 settembre.

Domenica 17 settembre, ore 11.00

Proiezione del documentario The Legacy

La storia di due aeroplani Caproni CA 100 e le vicende legate al loro restauro e al recente ritorno in linea