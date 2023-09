The Legacy, la storia di due aeroplani unici al mondo

The Legacy è un documentario, di circa 60 minuti, prodotto dalla CA 100 Heritage e da Space TV, girato e finito di montare nel 2023, voluto e curato per presentare la storia di due aeroplani rimasti unici al mondo, Caproni CA 100, e le vicende legate al loro restauro e al recente ritorno in linea, resi possibili da Gerolamo Gavazzi, commercialista, pilota, appassionato di volo e di aerei. The Legacy è il termine inglese che sta ad indicare una complessa eredità spirituale, di conoscenze, di eventi e memorie, che questo documentario, insieme ad altre iniziative promosse dalla CA 100 Heritage, desidera tramandare. Proprio per questo, il documentario, girato in italiano, è stato sottotitolato in inglese.

Le riprese

Inverno 2022: nasce l’idea di realizzare un filmato, sarebbe stato inizialmente un cortometraggio- poi divenuto un lungometraggio in corso di lavorazione- per raccontare la storia dei due aerei CA100, due ‘Caproncini’, rispettivamente un idro e un terrestre (I – ABOU del 1935 e l’I-ABMT, del 1933), attori protagonisti del docufilm. Lungo e avvincente è stato il lavoro di ricerca sulle fonti, molte tramandate oralmente: il fine era ricostruire la storia, la manifattura, i dettagli del motore, la tecnica di pilotaggio, l’eredità di due importanti aerei, gli unici esemplari al mondo rimasti disponibili, funzionanti ed in grado di volare, fondamentali nella vita di molti piloti: come ‘banchi di scuola’, usati per addestramento militare e, successivamente, gli unici rimasti a disposizione di alcuni Aero Club, palestra di molti piloti civili, soprattutto negli anni ’50 e ‘60. Le riprese sono state girate all’Aero Club di Como, dove è conservato il Caproncino idro e poi all’Aero Club di Milano Bresso, dove risiede l’esemplare terrestre. La storia di questi due aeroplani attraversa quasi un secolo, sedi diverse, usi e proprietari, che, con questi aerei, hanno solcato i cieli del Nord Italia e non solo.

100 anni di Aeronautica Militare

Una volta terminate le riprese, nei primi mesi del 2023, una prima bozza del montato è stata inviata all’Associazione Arma Aeronautica e all’Aeronautica Militare, che ne hanno apprezzato l’esito, complimentandosi per gli intenti e la minuziosa ricostruzione storica, tanto da concedere i patrocini, tra cui quello forgiato nel 2023, per i 100 anni dell’Aeronautica Militare per cui sono previste numerose iniziative previste per le celebrazioni: le modalità di accredito. Tra gli appuntamenti, anche il sorvolo delle Frecce Tricolori dedicato alla città di Milano e ai Palazzi della Regione.

The Legacy è stato prodotto dalla CA 100 Heritage e da Space TV, girato, diretto e montato da Claudio Villani, con la partecipazione di Gerolamo Gavazzi, Carlo Novati e Renato Cortelletti, che ne sono tuttora i piloti ufficiali; i loro interventi sono stati arricchiti dall’innesto di documenti e foto storiche, per tracciare un’avventura, quella legata a questi due aerei, e traghettarla al futuro.

La proiezione

The Legacy verrà proiettato in anteprima domenica 17 settembre, alle ore 11.00 presso l’hangar di Aero Club Como, in occasione anche del Giro Aereo dei 6 Laghi, gara internazionale di regolarità, competizione Open all’interno del campionato italiano, che avrà avuto luogo sabato 16 settembre.

Per assistere alla proiezione in anteprima occorre prenotare, inviando un’email a eventi@aeroclubcomo.com. Le prenotazioni verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà presente la CA100 Heritage e Space TV. Si tratta di una produzione che inaugura una nuova stagione e una visione rinnovata, nella mission di Space TV, un docufilm che si innesta sull’esperienza decennale dell’emittente, e che punta a dischiudere un nuovo percorso, sul fronte dell’informazione e della documentazione non solo in ambito aeronautico, in cui Space TV mira ad offrire focus e approfondimenti estremamente curati e personalizzati, a seconda delle necessità delle singole narrazioni.