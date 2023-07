Giro aereo dei sei laghi: uno spettacolare evento firmato Villa d'Este

Si rinnova a Como un rito iniziato nel 1913: il Giro Aereo dei Sei Laghi, 110 anni fa vinto da Roland Garros, noto nel mondo del tennis ma ancor piu? in quello dell’aviazione. L’edizione moderna e? la nona, da quando, nel 2013, e? stato ripreso, riconosciuto come gara open all’interno del Campionato Italiano della Specialita? Volo Motore dall’Aero Club d’Italia, CONI e FAI (Fe?de?ration Ae?ronautique Internationale). Interrotto solo durante la pandemia, e? una delle gare piu? attese del campionato, non solo per la specificita? legata agli idrovolanti, ma per l’unicita? del paesaggio e l’organizzazione e l’accoglienza fornite da Aero Club Como. L’evento si svolgera? da venerdi? 15 settembre a domenica 17 settembre, con lo svolgimento della gara previsto sabato 16 settembre. Pochi giorni fa e? partita la call per le iscrizioni. Equipaggi e aeroplani verranno definiti entro fine agosto.

“Il Trofeo Villa d'Este, Giro dei Sei Laghi - afferma Giuseppe Fontana - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa d'Este S.p.A - e? un altro importante progetto di partnership che Villa d'Este ha onore e il piacere di consolidare oggi. E? nostra responsabilita? preservare e valorizzare l'incredibile patrimonio di Villa d'Este e le realta? d'eccezione del nostro territorio. Celebrare le nostre tradizioni, mantenendo cosi? vivo il passato, ci prepara a un nuovo futuro e ci permette di rimanere all'avanguardia.”

“Queste sono le novita?, volute per celebrare i 110 anni dalla prima gara, svoltasi a Como nell’ottobre del 1913:” afferma Enrico Guggiari, Presidente Aero Club Como “l’amicizia, gia? esistente con Villa d’Este, si consolida per inaugurare la I edizione del Trofeo Villa d’Este, con una partnership che, anche al di fuori della gara, vedra? le due istituzioni collaborare in sintonia. La storia delle due istituzioni si e? incrociata numerose volte negli ultimi 110 anni, per il passaggio di piloti, autorita?, intellettuali, che hanno frequentato a distanza di poche ora il pontile dell’idroscalo e quello di Villa d’Este. La competizione, che gia? ospitava piloti esteri, affascinati da questa tradizione, diventa a tutti gli effetti internazionale: avremo idrovolanti che giungeranno da altre basi in Europa e piloti e navigatori, che si uniranno ai nostri equipaggi, in virtu? anche dei gemellaggi e degli accordi stipulati negli ultimi due anni, e di missioni che ci hanno visto coinvolti da Montecarlo alla Turchia, dal Regno Unito alla Francia, da Malta al Montenegro".

La Presidenza di Enrico Guggiari e? caratterizzata da una forte propulsione a favorire iniziative internazionali: negli ultimi anni, gemellaggi, ospitalita?, missioni e presenze hanno permesso ad Aero Club Como di consolidare un network europeo, al fine di approfondire la storia e la tecnica del pilotaggio idro, e di creare una comunita? di piloti idrovolantisti in grado di condividere esperienze.

“Ogni anno - aggiunge Marco Di Pilato, Consigliere e Rappresentante Specialita? Volo Motore Aero Club Como il giorno dopo della gara, con gli esiti freschi in mano, gia? si pensa all'organizzazione dell'edizione successiva. Ogni anno alziamo l'asticella degli obiettivi da raggiungere, delle cose da migliorare. La gara, per quanto per molti piloti possa essere un'esperienza piacevole, e? riconosciuta a livello federale e internazionale: chi arriva sul podio qui, e in altri appuntamenti sul territorio italiano, ha poi accesso ai mondiali, e viene chiamato a competere in contesti internazionali. Ogni anno il Giro Aereo dei 6 Laghi frequentato da campioni italiani, che permettono di tenere un livello agonistico alto; e? una gara di precisione, di regolarita?, dove vincono la preparazione ed il fair play. Molti equipaggi iniziano ad allenarsi mesi prima. Tutte le persone coinvolte nell’organizzazione della gara, dall'officina alla segreteria, dalla linea al supporto a terra e alla comunicazione (molte su base volontaria), dimostrano sempre un grande senso di appartenenza alla nostra istituzione, alla sua storia, a cio? che significa il Giro Aereo dei 6 Laghi, e un livello di professionalita? sempre riconosciuto da tutti. Non e? un 'revival' storico, e? una gara moderna, piu? che mai contemporanea, con standard elevati, che lascia ricordi indelebili, e in tutti l'auspicio di tornare.”



Il legame tra Villa d’Este - di cui nel 2022 si sono celebrate le 150 stagioni dall’inizio dell’attivita? alberghiera - e Aero Club Como si instaura fin da subito, dai giorni concitati della prima gara del 1913, e cosi? le cronache dell’epoca, riportate nei volumi di Cesare Baj: “Un ampio salone munito di tutti i comfort necessari, nonche? di filo telefonico diretto [...]” viene adibito per i corrispondenti della stampa e i commissari sportivi “[...] alle 11.18 parte per primo Garros, mentre si scatena un vero uragano. Seguono Hirth, Chemet e Fischer. A Villa d’Este le ingombranti macchine fotografiche sono tutte puntate verso il punto del cielo da cui si ritiene giungano gli aerei. A mezzogiorno si ode un ‘brusio diffuso’ e poco dopo ‘a mezza costa dalla collina di San Fermo si vede contro il verde degli alberi scorrere rapidamente qualche cosa che ha la forma di una libellula. Ancora un attimo e l’apparecchio e? sul lago, gira il traguardo, si dirige verso Villa d’Este” [...] “l’aereo ammara di fronte a Villa d’Este: poi il pilota consegna il barografo”. Se questo era l’esito della terza giornata di gara, in cui ci si puo? immedesimare nei fotografi e nei giornalisti assiepati, e desiderosi di avere lo scatto degli aerei e degli ammaraggi, per la sera prima lo stesso Baj riporta “La giornata si conclude con un trattenimento danzante in onore degli aviatori a Villa d’Este, a cui partecipa un pubblico aristocratico e straordinariamente elegante".

Ed ancora la sinergia tra le due istituzioni si corrobora nel 1927, quando venne posizionato un hangar vicino a Villa Olmo, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Alessandro Volta (1745-1827), e i voli idro, iniziati con regolarita? una quindicina d’anni prima, divennero un’attrazione capace di catturare l’attenzione di letterati, artisti, esponenti del movimento futurista, personalita? del mondo intellettuale ed economico, dello spettacolo, dello sport.

Cosi? si narra che prima di un volo, o dopo un ammaraggio, personaggi quali lo scrittore Gabriele d’Annunzio o l’attrice Vera Vergani siano passati anche da Villa d’Este, ora per circostanze private o eventi mondani. Gabriele d’Annunzio vi arrivava in idrovolante, partendo da Gardone, dal Vittoriale, per assistere alle gare motonautiche.

Ed ancora Villa d’Este ospito? un ricevimento in onore di Italo Balbo, mentre a Como, nelle vie limitrofe al Duomo, decorazioni a forma di aereo o idrovolante erano posizionate a celebrare le imprese del trasvolatore italiano. Numerosi sono stati i compositori, gli artisti, le autorita? che ammaliate dal volo, giungevano a Como, perche? luogo strategico, e perche? all’epoca gli idrovolanti erano uno dei mezzi piu? diffusi a livello militare e civile. Come ogni anno sara? prodotto un annullo postale, da apporre su una busta e su cartoline con immagini storiche, viaggiate a bordo degli idrovolanti in gara. L’annullo di questa edizione ricordera? i 110 anni dalla prima gara a Como (5 – 9 ottobre 1923, allora denominato “Gran Premio dei Laghi”) e la vittoria di Roland Garros, la silhouette rappresenta infatti l’aereo Morane Saulnier di Garros. Verranno prodotte due serie di cartoline: una a celebrare, in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare Italiana (1923-2023), la Scuola di Volo Militare operante sull'Idroscalo negli anni Trenta; l'altro a celebrare la lunga storia di interazioni tra l'Aero Club Como, il mondo dell’aviazione idro e Villa d'Este.