Lake Sound Park: tre giorni live a Cernobbio

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dall'8 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.

Lake Sound Park nasce da un’idea e dalla volontà dell’agenzia di spettacoli comasca MyNina, in partnership con Villa Erba e con il contributo della Città di Cernobbio e che, con la sua seconda edizione, si inserisce all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”, nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese. Ampiamente centrata la missione di trasformare l’Ex-Galoppatoio in un polo eventistico-culturale e sviluppare un format e brand che diventi un punto di riferimento non solo territoriale ma nazionale. Le 3 serate della prima edizione hanno registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori viaggiando tra diversi generi ed espressioni musicali, ospitando grandi artisti e catalizzando l’arrivo di un pubblico trasversale e transgenerazionale.

Il programma

Venerdì 8 settembre

“The Dance Tree”

Headliner: COSMO

Guests + DjSet: Elasi, Fuera, wow soundsystem DjSet, DjSet curated by The Larius Brand

Sabato 9 settembre

“The 2000 Tree”

“Teenage Dream”

Domenica 10 settembre

“The Folk Tree”

Headliner Davide Va De Sfroos