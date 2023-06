Lake Sound Park: annunciata anche la serata dance con la regia di Cosmo

Si arricchisce il cast della seconda edizione del Lake Sound Park all'ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio con l’annuncio degli artisti protagonisti della serata “The Dance Tree” dell’8 settembre, che vede riconfermata la curatela artistica di wow music festival.

L’headliner della serata “The Dance Tree” sarà Cosmo, che curerà un DjSet in cui i continui sconfinamenti nel mondo dei party alternativi e i legami sempre più saldi che il musicista, produttore e dj eporediese ha con l'underground italiano, e non solo, sono sempre più evidenti. Un altro lato della personalità di Cosmo, un viaggio dove a essere in primo piano è il corpo e un modo per scoprire gli infiniti mondi musicali dell’artista aldilà delle canzoni che normalmente esegue nei suoi concerti dal vivo.

I guests e I DjSet

Elasi (djset)

È una cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi, reali e immaginari. Con una formazione di chitarra classica al conservatorio e di musica elettronica oltreoceano, ELASI, nel suo sound fa esplodere stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi. In CAMPI ELASI, il suo EP di esordio, sviluppa collaborazioni in remoto con musicisti etnici da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia) creando un sound dai confini geografici e stilistici super fluidi e variopinti. Collabora con diversi brand di moda e di design come sound designer, compositrice e DJ e ha il suo programma mensile a Radio Raheem dove seleziona e mixa brani elettro-world da tutto il globo. Nel 2021 inizia una collaborazione annuale con IED Torino, vince il premio nuovo IMAIE a Musicultura e co-fonda Poche (collettivo di produttrici italiane).

Fuera (live)

Sono un gruppo italiano formato da Mike, Diak e Jimmy. Partiti da un background rap, techno, e psichedelico, hanno girato la penisola con la loro musica e i loro live esplosivi. Dopo due anni di lavoro ed evoluzione, nasce il nuovo album “CIRCO MEZZALUNA”, un progetto di forte contaminazione tra generi, in cui fondono cantautorato ed elettronica a influenze etniche, jazz e ambient, lasciando trasparire il calore delle loro origini partenopee.

wow soundsystem DjSet

wow music festival

Nasce nel 2015 da un’idea di MARKER e Como Concerti, realtà punto di riferimento per gli appassionati comaschi di musica e arti performative. Il progetto nasce con l’intenzione di sviluppare iniziative di rigenerazione culturale sul territorio, basate sul lavoro di rete e sulla valorizzazione delle potenzialità di intrattenimento culturale della città di Como e delle sue location dal grande impatto architettonico e paesaggistico. wow music festival è stato promotore di importanti esibizioni e concerti di alcuni degli artisti più influenti e importanti della scena indipendente nazionale. Gli artisti ospitati, negli anni, hanno contribuito a plasmare il suono del nuovo pop italiano fino a calcare i palchi più importanti d’Italia, come il Festival di Sanremo, e a dominare le classifiche radiofoniche e dei servizi di streaming digitali. Tra questi: Calcutta, Frah Quintale, Margherita Vicario, Francesca Michelin, Salmo, Cosmo, Motta, Coma Cose, Ex—Otago, Ghemon, Canova, Giorgio Poi, Galeffi, Generic Animal, Pop X, Selton, Gazebo Penguins, Viito, Aucan, Clap! Clap!, Godblesscomputers, Go Dugong, Iosonouncane, L I M, Niagara, Ninos Du Brasil, Populous, Soviet Soviet, Yakamoto Kotzuga, Wrongonyou, Anthony Laszlo, Cimini, Elisa Bee, Giungla, Waxlife e molti altri.

DjSet curated by The Larius brand

È un brand giovane di abbigliamento che sia sostenibile anche in tutte le fasi del processo produttivo: dalla tela, fino al packaging finale. Una linea che nasce dalla ricerca e dalla selezione di materiali sostenibili e riciclabili per promuovere un cambiamento positivo. La sua mission: creare una realtà in cui la cultura della sostenibilità parta dal voler vivere in armonia con la natura e con le altre persone, rispettando noi stessi e il pianeta. Contaminare, promuovere e comunicare, incoraggiando le persone ad osservare e a prendersi cura dei luoghi che abitiamo, vivendo appieno ogni istante. Nel contesto della manifestazione cureranno il djset di apertura della serata “The Dance Tree” e supporteranno il team del Lake Sound Park attraverso le loro skills e core business.

“Siamo entusiasti di poter rinnovare la collaborazione dell’anno scorso con MyNina, il Comune di Cernobbio e Villa Erba. I risultati ottenuti erano troppo grandi per essere ignorati e ci hanno spinto, per quest’edizione, allo step successivo. La scelta di Cosmo come headliner della serata non è casuale. Cosmo rappresenta wow in tutte e due le sue anime: quella più profonda e che ci caratterizza da sempre dell’indie e del live, e quella dell’elettronica, del beat un’anima nuova che abbiamo cominciato ad esplorare più approfonditamente dall’anno scorso proprio nella cornice del Lake Sound Park. Il nostro intento quest’anno è quello di far ballare il pubblico creando un momento di piena fusione tra anima e corpo.” Matteo Montini, co-fondatore wow music festival

“La fortunata sinergia tra MyNina e wow ¬ha generato negli ultimi anni degli eventi di grande qualità. La serata wow all’interno del lake sound park dell’anno scorso ne è la dimostrazione. I due team condividono le stesse idee e visioni per quanto riguarda la musica live. Quest’anno ci poniamo come obbiettivo di arrivare ad un livello ancora più alto per continuare quel percorso che deve portare il nostro festival ad essere tra i più importanti della nostra regione.” Gianpiero Canino, CEO MyNina

I biglietti per la serata di venerdì 8 settembre saranno disponibili da domani, venerdì 9 giugno su Ticketone.it e sul sito del Teatro Sociale di Como.

Verranno messi in vendita dei biglietti early bird (in numero limitatissimo!) al prezzo scontato di 8€ (esclusa prevendita).

PROGRAMMA LAKE SOUND PARK 2023

Venerdì 8 settembre

“The Dance Tree”

Headliner: Cosmo

Guests + DjSet: Elasi, Fuera, wow soundsystem DjSet, DjSet curated by The Larius Brand

Sabato 9 settembre

“The Rock Tree”

Headliner: Piero Pelù

Con il suo rock eclettico, rivoluzionario e imprevedibile, porterà on stage la sua storia da protagonista della musica italiana lunga 43 anni e il suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba. Il rocker toscano, in tour la prossima estate con il suo TOUR ESTREMO LIVE 2023 che toccherà i più importanti festival e rassegne della stagione in giro per l’Italia, salirà sul palco di LAKE SOUND PARK sabato 9 settembre insieme ai Bandidos, la sua band rinnovata, per un’esplosione di energia e adrenalina nel nome del Rock.

Domenica 10 settembre

“The Folk Tree”

Headliner: Davide Van De Sfroos

Il cantautore, in tour con il suo “Live Estate 2023” chiuderà la stagione di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia e la Svizzera portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro.

Guests: I Luf, Peppe Voltarelli, Lorenzo Bonfanti

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dal 7 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.

I biglietti per le serate del 9 e 10 settembre sono in vendita su TicketOne.

Un numero limitato di biglietti early bird è disponibile al prezzo ridotto di 15 euro + prev.

Lake Sound Park nasce da un’idea e dalla volontà dell’agenzia di spettacoli comasca MyNina, in partnership con Villa Erba e con il contributo della Città di Cernobbio e che, con la sua seconda edizione, si inserisce all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”, nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese. Ampiamente centrata la missione di trasformare l’Ex-Galoppatoio in un polo eventistico-culturale e sviluppare un format e brand che diventi un punto di riferimento non solo territoriale ma nazionale. Le 3 serate della prima edizione hanno registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori viaggiando tra diversi generi e espressioni musicali, ospitando grandi artisti e catalizzando l’arrivo di un pubblico trasversale e transgenerazionale.