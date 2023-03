Le 4 Stagioni di Villa Erba e lo spettacolo dei droni sul lago di Como

Nel ricco programma di "Cernobbio Villa Erba 2023", rientra anche la seconda giornata, che si terrà sabato 25 marzo, del format “Le 4 Stagioni di Villa Erba” dal titolo “Energia a colori”, dedicata alla primavera e che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera, con il parco di Villa Erba aperto al pubblico dalle 10 del mattino alle 21.45 della sera.

La Villa antica si animerà con esposizioni artistiche con tema primavera a cura di SFM srl e con laboratori e spettacoli di animazione sul meraviglioso mondo delle api con Cristina Quadrio e Marta Stoppa. Seguiranno concerti di musica classica con un programma dedicato alla scoperta dei colori e dei timbri sonori di ogni strumento, fino alle visite guidate della Villa antica con un omaggio, per immagini e a cura di Mario Bianchi, al grande regista Luchino Visconti. Ai giovani over 18 si rivolgerà “Trapped in a movie” a cura di SFM srl, format innovativo di formazione esperienziale in cui i partecipanti, divisi in squadre, avranno un tempo stabilito per risolvere indovinelli e riuscire ad uscire dal film di Luchino Visconti. Sempre ai più giovani sarà dedicato l’Aperitivo e la serata in Villa, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, con musica, djset e performance con giochi di fuoco. Un angolo di Città dei Balocchi chiuderà la giornata con due spettacoli dal titolo “I colori del cielo”: lo skyline della città di Cernobbio farà da sfondo ad uno show di cento droni luminosi che danzeranno nel cielo creando scenografie spettacolari ed emozionanti a tempo di musica, sulle note de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Lo spettacolo sarà visibile dal parco di Villa Erba, ma si potrà apprezzare anche a distanza, come dal lungolago di Cernobbio, in due diversi show di alcuni minuti, uno alle ore 20.00 il secondo alle 21.30. L’evento è realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi con il Comune di Cernobbio e la collaborazione di Eagleprojects.



.

“Siamo molto felici di continuare questa rassegna, dopo il grande successo della prima data dedicata all’inverno – dichiara Simona Roveda, Presidentessa Teatro Sociale di Como – AsLiCo. Questa seconda giornata è in particolar modo rivolta ai giovani, ai ragazzi che sono in piena “sbocciatura”, proprio come la primavera. Una fascia di età importante, che deve trovare i propri spazi e sviluppare le proprie passioni. Per questo abbiamo pensato ad eventi creati ad hoc per loro, in collaborazione con le ragazze di SFM, per divertirsi, giocare, e passare una serata in un contesto molto elegante e inusuale per un dj set! In programma, comunque, ci saranno diversi eventi, aperti a tutte le età, dagli spettacoli per bambini, alla musica, le visite guidate, lo show dei droni… nessuno rimarrà deluso!”.



La giornata di primavera si completa con il programma “Fuori Villa” con la visita (anche guidata) alla mostra “Plinio. Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” ospitata dalla “vicina di casa” Villa Bernasconi con la curatela di Aldo Premoli. L’esposizione, che inaugura le celebrazioni cernobbiesi del Bimillenario Pliniano, si connota di elementi botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali a loro volta immersi in una serra verde. Si aggiunge “la caccia botanica” rivolta agli over 18 e il gioco partecipativo “Lupus in tabula” con l’attore Pietro Cerchiello.

La terza e la quarta (e ultima) giornata del format Le 4 Stagioni di Villa Erba si terranno rispettivamente il 21 luglio con “Parco in Festa” e il 29 ottobre con “Sentieri di Foglie”