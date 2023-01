Le 4 Stagioni di Villa Erba, tutto il programma

Il progetto Cultura Villa Erba prosegue e si rafforza con una nuova proposta realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e con il patrocinio del Comune di Cernobbio che marcherà, con eventi artistici di alta qualità, tutto l’anno 2023. “Le 4 stagioni di Villa Erba” è il format proposto, una rassegna di quattro giornate, una per stagione, che accompagnerà il pubblico con eventi culturali di diverso genere, ad ingresso libero e accessibili a tutti.

Il programma

Cernobbio - Villa Erba, Villa Antica

LE 4 STAGIONI DI VILLA ERBA

domenica, 29 gennaio – dalle ore 10.00 alle 22.00

IL FREDDO GENTILE

Promosso da Villa Erba

A cura di Teatro Sociale di Como/AsLiCo

con il patrocinio di Comune di Cernobbio

Sala Camino – ore 10.00

STREGA COMANDA COLOR...BIANCO

Laboratorio per bambini (dai 4 ai 10 anni)

A cura di Fata Morgana

Partendo dalla lettura di Cappuccetto Bianco di Bruno Munari i bambini scopriranno le tante possibilità che questo colore può offrire.

Si accosteranno materiali per scoprire le tante varianti: il bianco latte, avorio, ghiaccio, antico....

Alla fine, ogni bambino sarà stimolato a creare la sua opera d'arte.

Patio – ore 11.30

UN MATTINO D’INVERNO ALL’OPERA

Selezione di arie da Die Zauberflöte di W.A.Mozart

con Cantanti del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici

Pianoforte Eric Foster

Le più belle arie di Die Zauberflöte, l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart del 1791 con protagonisti Tamino, Pamina, Papageno, la Regina della Notte e molti altri, saranno interpretate dai giovani cantanti lirici del prestigioso Concorso AsLiCo.

Sala Contessa – ore 11.30

FIABE D'INVERNO: L'INCREDIBILE STORIA DI TIKATOO

Spettacolo narrativo per bambini (dai 4 ai 10 anni)

A cura di Fata Morgana

Neve dalle mille tonalità di bianco, ghiacci che parlano, grandi orsi danzanti: il "c'era una volta" degli Inuit, abitanti del grande nord, incanta. Protagonista Tikatoo un bambino che, per salvare il nonno Nanuk, deve affrontare tanti pericoli, conoscere nuovi mondi, fino a raggiungere il sole. Come nella migliore tradizione fiabesca, alla fine Tikatoo diventerà più grande, più forte e pronto per nuove avventure. Una storia che aiuta a stimolare la curiosità attraverso il gioco immediato e coinvolgente della narrazione.

Sala Camino – ore 15.30

DIVENTIAMO ATTREZZISTI TEATRALI!

Laboratorio per bambini (dai 5 ai 10 anni)

A cura di Opera Education

Con cartoncini colorati, bastoncini, lucenti cd e pennarelli costruiamo, come veri attrezzisti teatrali, gli oggetti partecipativi di Flauto Magico, lo spettacolo partecipativo di Opera domani.

ore 15.30 e 17.00

VISITA GUIDATA DI VILLA ERBA

A cura di Donatella Bonini

Vaghe stelle dell’orsa. Omaggio per immagini a Luchino Visconti a cura di Mario Bianchi

La professoressa Bonini guiderà i visitatori nella scoperta delle prestigiose ed eleganti sale della Villa. Chiuderà il tour la visione di un videomaggio al cinema di Luchino Visconti, a cura di Mario Bianchi.

Sala Contessa – ore 17.00

FIABE D'INVERNO: L'INCREDIBILE STORIA DI TIKATOO

Spettacolo narrativo per bambini (dai 4 ai 10 anni)

A cura di Fata Morgana

Neve dalle mille tonalità di bianco, ghiacci che parlano, grandi orsi danzanti: il "c'era una volta" degli Inuit, abitanti del grande nord, incanta. Protagonista Tikatoo un bambino che, per salvare il nonno Nanuk, deve affrontare tanti pericoli, conoscere nuovi mondi, fino a raggiungere il sole. Come nella migliore tradizione fiabesca, alla fine Tikatoo diventerà più grande, più forte e pronto per nuove avventure. Una storia che aiuta a stimolare la curiosità attraverso il gioco immediato e coinvolgente della narrazione.

Patio – ore 18.30

CONCERTO CANDLELIGHT

Le migliori colonne sonore dei film d’animazione

Pianoforte Giuseppe Califano

Organizzato da Fever

Biancaneve, Cenerentola, La bella addormentata, Il libro della giungla, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Aladdin, La bella e la bestia, La sirenetta, Harry Potter, Hercules, Il re leone, Pocahontas, Anastasia, Mulan, Oceania, Frozen

Patio – ore 20.30

CONCERTO CANDLELIGHT

Le migliori colonne sonore di Ennio Morricone

Pianoforte Giuseppe Califano

Organizzato da Fever

C'era una volta in America - Ennio Morricone

L'estasi dell'oro - Ennio Morricone

Giù la testa - Ennio Morricone

C'era una volta il West - Ennio Morricone

Schindler's list - John Williams

Star Wars - John Williams

Metti una sera a cena - Ennio Morricone

La Califfa - Ennio Morricone

Rabbia e tarantella - Ennio Morricone Il gladiatore - Hans Zimmer Interstellar - Hans Zimmer

Lezioni di piano - Michael Nyman

Il meraviglioso mondo di Amelie - Yann Tiersen

The Mission - Ennio Morricone

Nuovo Cinema Paradiso - Ennio Morricone

I concerti Candlelight, creati da Fever, portano un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato. Il pubblico potrà ascoltare le colonne sonore dei film d'animazione più famosi e le celebri musiche di Ennio Morricone, alla luce confortante delle candele, all’interno di Villa Erba, più volte location di indimenticabili film e storicamente legata al mondo del cinema, grazie a Luchino Visconti.

INFORMAZIONI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite

a partire da mercoledì 18 gennaio ore 10.00.

Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento,

si prega di essere puntuali. Info su www.villaerba.it//cultura e www.teatrosocialecomo.it

FUORI VILLA

Villa Bernasconi – Cernobbio

dalle ore 10.00 alle 18.00

RITRATTI IN MUSICA TRA OTTO E NOVECENTO

A cura di Claudia Taibez ed Elena Franco

Nella stanza della Musica del museo di Villa Bernasconi, il Comune di Cernobbio, in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, presenta dal 26 gennaio 2023 al 20 marzo 2023, la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata.

ore 15.00

VIOLINO D’INVERNO

Violino, Tiziano Giudice

Organizzato da Fondazione La Società dei Concerti

Antonio Vivaldi (1678–1741)

Largo da “L’Inverno” - Le quattro stagioni RV297

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio e gavotta en rondeau dalla III partita in Mi Maggiore BWM 1006

Fritz Kreisler (1875-1962)

Recitativo e Scherzo-Capriccio op.6

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Secondo movimento dalla IV sonata op.27

Nathan Milstein (1903-1992)

Paganiniana

Violino Tiziano Giudice

Tiziano Giudice è nato a Sondrio. Ha studiato violino con Gabriele Baffero al Conservatorio "G. Verdi" di Milano e con Pavel Berman all'Accademia Lorenzo Perosi di Biella. Ha partecipato a corsi di perfezionamento e masterclass con Gabriele Pieranunzi, Felice Cusano, Stefan Milenkovich, Pavel Berman, Lukas Hagen e segue lezioni di improvvisazione musicale con Fabrizio De Rossi Re. Partecipa con successo a audizioni e concorsi, vincitore del Primo Premio del XXIII Concorso Strumentale Città di Giussano, Primo premio al Concorso della Fondazione Claudio Abbado di Milano e vincitore del Premio del Conservatorio di Milano 2019 (categoria archi). Recentemente ha debuttato in qualità di solista con l'orchestra diretto dal Maestro Fabio Luisi.



INFORMAZIONI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Capienza limitata

E ancora

All’interno del programma, rientreranno anche alcuni eventi della “vicina di casa” Villa Bernasconi che sarà possibile visitare gratuitamente in questi quattro giorni. Dal 26 gennaio (dalle ore 10.00 alle 18.00) sarà visitabile la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, a cura di Claudia Taibez ed Elena Franco: una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata. La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, prosegue fino al 20 marzo. Inoltre, domenica 29 gennaio, alle ore 15, è in programma il concerto con il violinista Tiziano Giudice.

Il prossimo appuntamenti

sabato, 25 marzo ENERGIA A COLORI

venerdì, 21 luglio PARCO IN FESTA

domenica, 29 ottobre SENTIERI DI FOGLIE