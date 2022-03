Benzina alle stelle, in città il prezzo sale a ben oltre 2 euro al litro

Nuovo record per la benzina, il cui prezzo sale di giorno in giorno: oggi, in alcuni distributori della città, si assesta a ben oltre i 2 euro al litro sia la super sia la diesel, rispettivamente a 2.269 e 2.199. In altre parole per un pieno di 50 litri di "oro verde" occorrono ben 113,45 euro. Dopo due anni di pandemia, la guerra in Ucraina sta davvero rischiando di portare al collasso l'economia delle famiglie, già pesantemente provate dai rincari di luce e gas.

Con l'inflazione che galoppa e la Russia che ci ha inevitabilmente inserito tra i "Paesi ostili", arrivando sino alla minaccia di taglarci il gas, le prospettive economiche per il nostro Paese sono davvero nere. Se da una parte un piccolo aiuto ce lo daranno l'ora legale e l'arrivo della primavera, i conti per le famiglie rischiano a breve di diventare insostenibili, con la riduzione dei consumi che diventerà inevitabile.

A Como, dove da tempo è sospesa la carta sconto per la benzina, anche l'auto rischia quindi di diventare un vero e proprio lusso. Ma i costi dell'energia sono un problema enorme anche per le aziende, con il rischio di nuovi licenziamenti e aumenti di tutti i prodotti; per la fabbricazione dei quali diverse materie prime già scarseggiano da mesi. E se la pandemia almeno in questa stagione sembra non fare più paura, la guerra è tragicamente solo all'inizio. Come e quando finirà nessuno in questo momento è in grado di dirlo.