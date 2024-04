Chi è Ezio Vergani, il nuovo presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco

È Ezio Vergani, di Osnago, il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Como- Lecco. Il successore di Marco Galimberti è stato eletto questa mattina alla prima votazione nel corso della seduta di insediamento del consiglio camerale nominato per il quinquennio 2024-2029.

Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, Vergani ha iniziato a fare impresa all’interno di Finderpompe s.r.l., fondata dal padre nel 1952 e oggetto di fusione nel 2008.

È oggi al vertice di Asco Pompe s.r.l., operante nella fabbricazione e nel commercio di apparecchiature fluidodinamiche e di attrezzature industriali in genere. Già presidente di Confindustria Lecco dal 1995 al 1998 e vice-presidente di Confindustria Lombardia, ha vissuto una precedente esperienza quale componente di Giunta presso la Camera di Commercio di Lecco.

Da sempre impegnato sul tema della formazione a livello internazionale delle giovani generazioni, è stato tra i fondatori di Intercultura e ha ricoperto ruoli chiave in AFS International. Dopo la sua nomina ha rassicurato che di non avere campanilismi: "Il territorio del Lago è uno e va visto nel suo insieme".

Il consiglio: tutti i nomi

Di seguito i nomi degli altri componenti del Consiglio camerale con indicazione del settore di riferimento:

Agricoltura: Pietro Castelli

Altro settori: Walter Pozzi

Artigianato: Ilaria Bonacina, Pasquale Diodato, Massimo Moscatelli

Commercio: Alessandro Bolla, Giuseppe Rasella, Maria Teresa Tagliabue, Mariangela Tentori

Industria: Andrea Beri, Gloria Bianchi, Antonio Pozzi, Gaetana Mariani

Cooperative: Patrizio Tambini

Credito e assicurazioni: Giuseppe Barindelli

Trasporti e spedizioni: Stefano Poliani

Turismo: Fabio Dadati

Servizi alle imprese: Sergio Arcioni, Simona Frigerio, Pietro Mattia Maddaluno, Caterina Panzeri

Organizzazioni sindacali: Diego Riva

Associazioni dei consumatori: Roberto Frigerio

Liberi professionisti: Alberto Sala

Il consiglio sarà nuovamente riunito il 9 maggio p.v. per l’elezione dei componenti della Giunta camerale.