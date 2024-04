La Villa sul Lago di Como che lo scorso anno ha fatturato oltre 17 milioni di euro

Un anno davvero sorprendente, sotto tutti i punti di vista, per questa magnifica villa sul lago di Como, protagonista di eventi sia nuovi che consolidati negli anni. Si è tenuta questa mattina 22 aprile l’assemblea ordinaria dei soci di Villa Erba S.p.A. convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L’esercizio 2023 chiude, infatti, con un valore della produzione di 17.245.351 euro (pari a +27,75% rispetto al 2022) ed un utile di 1.777.026 euro (pari a +21,55% rispetto al 2022).

Queste ottime performances consolidano ulteriormente il percorso virtuoso intrapreso già da alcuni anni da Villa Erba e confermano un consolidato equilibrio economico e una posizione finanziaria netta ampiamente positiva. In base a questo, per la prima volta nella storia di Villa Erba, il CdA ha proposto all’assemblea la distribuzione di un dividendo agli azionisti nella misura di 0,06 euro per azione per un totale di circa 120.000 euro.

Gli investimenti

Per quanto concerne il piano degli investimenti, per un totale di oltre 1.000.000 di euro, sono stati ultimati i seguenti progetti: la ristrutturazione della palazzina all’ingresso in Largo Visconti, il rinnovamento dell’impianto audio e di videosorveglianza all’interno del centro espositivo, la sostituzione delle caldaie, nonché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nell’area dell’autosilo.

A questi si aggiungono importanti investimenti tuttora in corso, pari a 430.000mila euro circa per la riqualifica paesaggistica dell’area dell’ex- Galoppatoio, con le serre e la realizzazione di un punto ristoro, la digitalizzazione delle stanze dedicate a Luchino Visconti con un progetto che riconfigurerà i contenuti dello spazio espositivo attuale grazie a innovative tecnologie digitali sviluppate su misura, tra proiezioni immersive, racconti audio-visivi, e giochi di luci e suoni.

Tutti i numeri di Villa Erba

123 è il totale complessivo degli gli eventi realizzati e ospitati nell’intero compendio nell’anno 2023, di cui 95 in villa antica, 20 nel centro espositivo e 8 tra parco e area dell’ex- galoppatoio. I giorni totali di occupazione di tutti gli spazi (Centro Espositivo, Villa Antica e Parco) comprensivi delle giornate di allestimento e disallestimento sono stati 174 in Villa e 98 nel Centro Espositivo e 77.500 sono le presenze complessive calcolate nell’anno 2023. Gli eventi ricorrenti, consolidati e di successo, si confermano: Orticolario, Proposte, TedxLakeComo, Comic Art Festival, Concorso d’Eleganza, ComoCrea.

Numerosi i brand di fama internazionale che hanno scelto, nel 2023, Villa Erba quale location ideale per il proprio evento. Tra questi: Banca Ifis, Dior, IBSA, l’Orèal, Guess, Lyreco, Società italiana di Igiene.

Le iniziative culturali e di intrattenimento, entrate definitamente nella programmazione annuale della Società si sviluppano durante tutto l’anno.

Il progetto #CulturadiVillaErba prosegue e si rafforza il progetto partecipativo, culturale e artistico “Le 4 Stagioni di Villa Erba” promosso da Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como Aslico, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia, del Comune di Como e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Prosegue inoltre, per la stagione estiva in arrivo, la collaborazione con Mynina con l’offerta di concerti con artisti italiani e internazionali ospitati nell’area dell’ex galoppatoio tra luglio e settembre.

Sviluppo sostenibile

Villa Erba pur non svolgendo attività̀ particolarmente impattanti sull’ambiente, da anni gestisce questo aspetto in modo puntuale attraverso un controllo mirato.Significativo anche l’impianto di illuminazione del centro espositivo, ora dotato unicamente di lampade LED a basso consumo.