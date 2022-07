Como regina del turismo in Lombardia

Netto recupreo per quanto riguarda il turismo in Lombardia nel 2022. A Como e Cremona, in particolare, le aspettative (in base alle prenotazioni) sono anche migliori del 2019, ovvero prima del covid. A rivelarlo uno studio del Il Sole 24 Ore che fotografa la situazione del turismo nella nostra regione. Se la Brianza e Sondrio sono ancora distanti dall'occupazione turistica di due anni fa Como e il lago sono, a tutti gli effetti, sovrani di questa "classifica" regionale (uno studio realizzato dalla società di ricerca Polis, su richiesta della Regione Lombardia).

Estate 2022 in Lombardia

In generale lo studio vede una crescita delle presenze di circa il 30% in Lombardia rispetto al 2021. A Como e Cremona si aspetta un incremento del 40% sempre rispetto al 2021. A seguire Milano, Bergamo e Monza e Brianza. A Lecco la flessione rispetto al 2019 è leggera e contenuta, e arriva al 3%. Nel Lecchese di auspica di tornare al turismo pre covid nel 2023.

L'assessore al turismo Lara Magoni ha dichiarato: "I numeri confermano che la Lombardia è percepita come la meta per la ripartenza. Una regione che attrae visitatori grazie alle sue eccellenze: arte, storia, cultura, tradizioni, natura incontaminata e itinerari enogastronomici. La Lombardia è in grado di offrire un turismo a 360 gradi. Qui si registra la passione e la resistenza di professionisti ed operatori economici, capaci di offrire competenza, strutture e servizi all’avanguardia".

Como oltre agli ottimi previsionali che si stanno man mano realizzando nell'estate 2022 è stata definita da Il Sole 24 Ore come una città "antifragile" e resiliente che ha saputo non solo superare la crisi dovuta al covid ma anche trarne vantaggio. Como svetta tra tutte per la sua resilienza: l'anno scorso, nel 2021, ha registrato 1.1 milioni di presenze turistiche (51% in più del 2019) e ha aumentato non solo il turismo di prossimità con gli italiani ma anche gli arrivi dall'estero.

Il brand Como Lake, anche grazie alla presenza e alle visite di molti vip (italiani e internazionali) si afferma con numeri importanti in Italia e nel mondo.