In provincia di Como una delle case più costose d'Italia (online)

Appartamenti, ville o intere palazzine da Paperoni. Case che, naturalmente, solo in pochissimi possono permettersi. E nell'originale classifica stilata da Idealista sulle case più costose d'Italia ci sono anche due dimore in Lombardia, una sul lago di Como.

Si trovano a Milano e a Como due delle case entrate nell'originale top ten stilata dal portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Idealista ha stilato la classifica delle 10 case più costose attualmente in vendita sul sito e sulla app. La Lombardia occupa l'ottava e la nona posizione rispettivamente con una villa a Como e un'intera palazzina a Milano. Sul lago di Como è in vendita alla cifra di 12 milioni di euro una villa con ampio pontile per la barca. La dimora, di circa 500 metri quadrati ha 10 locali e 4 bagni, un’ampia terrazza con veranda vista lago e una dependance con altre 3 camere da letto e lo studio. Completa la proprietà un giardino di circa 4 mila metri quadrati.

Per chi invece ama la città a Milano è in vendita (sempre al prezzo di 12 milioni di euro) un'intera palazzina in stile Liberty nell'esclusiva zona di Porta Venezia. La palazzina è disposta su tre piani per circa 2 mila metri quadri di superficie. Lo stabile, oltre a un’abitazione principale di 230 metri con terrazzo e altri spazi abitativi dispone, tra le altre cose, anche di piscina, zona palestra fitness, area relax con sauna e bagno turco e addirittura di un auditorium.

Il primato di casa più costosa d'Italia spetta a una dimora del Cinquecento a pochi chilometri da Fiorenze. La richiesta è di 25 milioni di euro per questa villa di 2.800 metri quadrati con una superficie esterna di 270 mila metri quadrati. Tra gli edifici annessi, svariati edifici ad uso agricolo e abitativo.

Ecco la classifica completa: al secondo posto una proprietà a Porto Rotondo in Costa Smeralda (costo 19 milioni e 500 mila euro), al terzo una dimora a Poggibonsi in provincia di Siena (costo 18 milioni di euro), al quarto posto una villa ad Arzachena (costo 17 milioni di euro), al quinto posto una villa a Santa Margherita Ligure (costo 15 milioni di euro), al sesto posto una villa del Settecento a Mogliano Veneto in provincia di Treviso (costo 12 milioni 345 mila euro), al settimo posto una villa ad Albisola Superiore in provincia di Savona (costo 12 milioni di euro), all'ottavo e al nono posto le residenze di Como e di Milano. Chiude la classifica delle top ten una villa a Stresa in Piemonte (costo 10 milioni di euro).