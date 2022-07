L'ultima volta di Chiara Ferragni sul Lago di Como

Dopo la polemica incalzata da Selvaggia Lucarelli sulla questione degli asciugamani e accappatoi negli hotel, Chiara Ferragni ha fatto la sua ultima visita sul lago di Como prima di partire per le vacanze estive. Come sempre la bella influencer ha pubblicato moltissimi scatti del lago e dei luoghi dove ha trascorso la giornata, sfoggiando tutti i look di tendenza questa estate. Chiara era in compagnia di alcune amiche storiche tra cui Veronica Ferraro (influencer da 1,4 milioni di follower e fondatrice di un brand di moda) e ha trascorso parte della giornata al MOR dove indossava un bellissimo costume sgambato e super sexy che sicuramente diventerà un must. Pranzo sempre al MOR Beach Club, che è il nuovo spazio estivo, un'esperienza unica ed esclusiva sul Lago di Como. Situato negli spazi dello storico ex Lido Cadenabbia, a pochi passi da Tremezzo,

Vestitino bianco per il pranzo con le amiche e poi non poteva mancare un saluto al suo hotel preferito: il Grand Hotel Tremezzo dove ha indossato un mini abito nero molto chic. Adesso per rivedere Chiara sul lago di Como dovremo aspettare il suo rientro dalle vacanze!