Michael Jordan e George Clooney insieme sul lago di Como: cena per quattro

Michael Jordan, celeberrimo numero 23 dei Chicago Bulls è sul lago di Como, per la precisione è stato visto al Mandarin Oriental insieme alla moglie Yvette Prieto a Blevio. Una visita blintatissima ma forse prevedibile dato che solo pochi giorni fa era a Milano dove è stato immortalato nel negozio di Luca Borla (in foto), titolare de la "Casa Del Habano" di via Anfossi a Milano. Qui l'ex cestista 59enne (farà 60 anni il prossimo 17 febbraio) ha fatto scorta di sigari e la storia è diventata subito virale sui social:

"Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e gestisco Casa Del Habano a Milano. Oggi un signore alto è entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe. Oggi ho servito Michael Jordan". L'ex cestista il 18 luglio era poi andato a cena al ristorante "Langosteria", in via Savona, sempre a Milano.

Da Milano Jordan si è spostato sulle rive del lago di Como, più vip della Lombardia. Il Motivo? Una cena a Villa Oleandra a casa del suo amico George Clooney che, secondo i ben informati, è andato a prenderlo personalmente con il suo motoscafo al Mandarin per portarlo a Laglio dove questa sera è prevista la cena in compagnia delle rispettive mogli. Quest'anno il lago di Como sta davvero ospitando vip internazionali degni di far impallidire le passerelle di Hollywood. Non si sa quanto si fermerà Jordan sul lago e se ha in programma di rimanere almeno per il fine settimana.