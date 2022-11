Trasporti a Como: Codacons diffida Asf Autolinee

Non solo ai vari giornali locali e con cartelli alle fermate degli autobus. Ora le segnalazioni e le lamentele di chi usufruisce degli autobus di Asf Autolinee a Como e provincia sono arrivate anche a Codacons. In una nota la società a tutela dei consumatori diffida la società di trasporti a un celere intervento per soddisfare gli utenti. Riportiamo il testo integrale:

"Le segnalazioni e le lamentele sono all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo in cui ci si avvicina alle feste e il traffico si intensifica.



Negli ultimi giorni sono state numerose le segnalazioni di autobus mancanti o in ritardo nonostante la società ASF, azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale a Como e provincia, non aveva segnalato alcuno sciopero. Inoltre, i ritardi ei disservizi sembrano essere maggiori negli orari di entrata a scuola degli studenti, lasciandoli spesso a piedi e costringendoli a percorrere lunghi tratti di strada da soli.



Tra le più recenti segnalazioni riguardano alcune linee urbane 1 (Ponte Chiasso - Como - San Fermo), 6 (Maslianico - Breccia), 7 (Sagnino - Como - Lora), ma anche alcune linee extraurbane come c50 (Como - Olmeda - Cantù) , c70 (Como - Villa Guardia - Appiano Gentile): si parla di corse saltate e ritardi di oltre 15 minuti anche in assenza di scioperi dichiarati



"La situazione di disagio non è più sostenibile. I continui disservizi ei conseguenti disagi a migliaia di utenti che ogni mattina si affidano al trasporto pubblico per giungere al lavoro - optando per l'ultilizzo di un mezzo virtuoso evitando la macchina e conseguenti inquinamento- non sono più giustificabili - afferma il Presidente dell'Associazione Codacons, Avvocato Marco Maria Donzelli.

Pertanto, si diffida la società ASF Autolinee ad una necessità e celere intervento per quanto riguarda gli autobus che prestano servizio a Como e provincia al fine di soddisfare adeguatamente le esigenze dei consumatori e degli utenti"