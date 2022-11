Como, alle fermate dei bus cartelli anonimi contro ritardi e disservizi: "Non pagate il biglietto"

Sono molte le segnalazioni che riceviamo per quanto riguarda gli autobus che prestano servizio a Como e provincia. I ritardi e i disservizi sembrerebbero maggiori nelle ore che interessano gli studenti che entrano e escono da scuola. Il problema potrebbe risiedere nella mancanza di personale da parte di Asf ma a volte anche nella sbagliata consultazione degli orari affissi (qui una replica inviata da Asf autolinee lo scorso settembre alla segnalazione di una nostra lettrice). Il problema da allora, da quando la lettrice ci raccontava l'odissea quotidiana della figlia che per arrivare a scuola prendendo il c70 a Lucino rimaneva spesso a piedi, non sembra essere risolto. Oggi 28 novembre sono apparsi in città a Como (ma anche in paesi limitrofi) alcuni cartelli come quello in copertina, fotografato da un nostro lettore in via Gallio. Scrivono: "A causa dei continui ritardi e di corse saltate si invitano i cittadini a non fare biglietti e abbonamenti a dicembre". Al momento gli autori di questi cartelli sono anonimi. Intanto il 2 dicembre potrebbe esserci un nuovo sciopero...