Ponte Lambro, l'ultimo saluto a Davide, il 28enne trovato privo di vita nel suo letto

Davide Locatelli è stato trovato privo di vita nel suo letto lo scorso 15 febbraio dalla mamma. Davide aveva 28 anni e, tra le altre cose, era un volontario della Croce Rossa di Montorfano da 10 anni. Sconvolti i colleghi che anche su Facebook hanno scritto un pensiero commosso per lui: "Ricorderemo sempre il tuo sorriso, la tua determinazione e la tua forza! Hai lasciato in noi un vuoto incolmabile! Tutti noi volontari di Montorfano ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile. Grazie per questi 10 anni al servizio di Croce Rossa, buon viaggio! Ciao Loca".

I funerali di Davide si terranno domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 15 nella chiesa di Lezza. Per chi volesse dargli l'ultimo saluto è stata allestita anche la camera ardente all'ospedale Sant'Anna.

La tragedia nella mattina di giovedì 15 febbraio a Ponte Lambro (Como). Davide anni è stato ritrovato nel suo letto privo di vita dalla madre che, proprio perché non lo aveva visto alzarsi, era andata a controllare anche per evitare che facesse tardi al lavoro. Purtroppo il giovane era esanime nel suo letto. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e anche i carabinieri. Alla base del decesso un malore improvviso. Grande lo sgomento e il dolore in città.