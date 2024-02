Tragedia a Mariano Comense, donna incinta muore con il suo bambino

Una tragedia che ha lasciato tutti sconvolti a Mariano Comense. Questo pomeriggio una donna di 33 anni ha avuto un malore ed è morta. La donna era al nono mese di gravidanza. Purtroppo insieme a lei ha perso la vita anche il piccolo che portava in grembo. Secondo quanto riporta La Provincia avrebbe accusato dei malori già in mattinata per poi perdere conoscenza all'improvviso nel pomeriggio. Sul posto l'elisoccorso e le ambulanze del 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ne per lei ne per suo figlio.