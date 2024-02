Disposta l'autopsia per Davide, il 28enne trovato senza vita nel letto a Ponte Lambro

La tragedia ieri mattina, giovedì 15 febbraio quando la madre, non vedendolo prepararsi per la giornata, è andata a controllare e l'ha trovato esanime nel suo letto. Davide Locatelli, questo il suo nome, aveva 28 anni e viveva a Ponte Lambro con la madre e la sorella Martina. Una famiglia molto unita anche perché solo pochi anni fa avevano dovuto affrontare la morte del padre Antonio. Aveva studiato all' Istituto agrario San Vincenzo di Albese con Cassano, per poi cominciare a lavorare in varie aziende. Un ragazzo benvoluto, attaccato alla famiglia e che ha vissuto sempre con loro, nella casa di via XXIV Maggio. Il malore sembra essere l'ipotesi più concreta ma è stata disposta l'autopsia per indagare se ci fossero problemi cardiaci. Il paese è sotto choc, e anche il sindaco ha espresso le sue condoglianze anche perché "quando muore una persona così giovane il dramma colpisce tutti".