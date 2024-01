Trovato morto in casa dalla madre con una ferita sul petto: forse un omicidio

Tragica scoperta questa mattina 22 gennaio in via Marconi a Oltrona di San Mamette. Un uomo di 43 anni è stato trovato privo di vita nel suo appartamento. Era morto da ore ed è stata la madre a entrare nel salotto e a trovarlo a terra, in un lago di sangue. L'uomo, un 43enne, aveva una ferita da taglio sul petto e non si esclude possa trattarsi di un omicidio. Indagano i carabinieri di Cantù, al comando del maggiore Christian Tapparo, che sono andati sul posto questa mattina all'alba. Il primo a raggiungere il luogo del delitto è stato il luogotenente Pirisi, della stazione di Appiano Gentile. Collabora alle indagini anche l'aliquota investigativa del nucleo di Como. In aggiornamento.