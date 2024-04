Aggressione a Musso: un uomo ferito gravemente

Aggressione a Musso, in alto lago: nella serata di ieri, 24 aprile 2024, i carabinieri di Menaggio e un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo sono dovuti intervenire in via della Filanda, intorno alle 21.30. Era stata segnalata un'accesa lite che ha visti coinvolti tre uomini di 53, 59 e 69 anni. Non è ancora stata resa nota la dinamica dei fatti e le ragioni che hanno scatenato la lite culminata poi con il ferimento di uno dei coinvolti. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Gravedona.