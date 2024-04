Morto per salvare il cane: la vacanza di Pania Chhom finita in tragedia nelle acque del Ceresio

Si chiamava Pania Chhom e aveva 34 anni. E' l'uomo morto nel tentativo di salvare il suo amato cane caduto nelle acque del torrente Cuccio a Porlezza nella mattina del 25 aprile 2024. Pania si è tuffato quando ha visto il suo cane annaspare affannosamente per restare a galla, ma una volta tuffatosi è stato colto da malore e non è più riemerso. Il tutto è successo sotto gli occhi terrorizzati della sua ragazza di 27 anni che era arrivato con lui in camper dalla Francia, dove risiedevano (ma Pania era di origini asiatiche). La ragazza ha provato a salvarlo ma anche lei ha rischiato di annegare e ha quindi allertato i soccorsi. Purtroppo i tentativi di rianimare Pania Chhom sono stati vani: dopo che il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco è stato trasportato all'ospedale di Lecco, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Pania e la sua compagna avevano intenzione di trascorrere qualche giorno sulle rive del Ceresio. Avevano affittato una piazzola per il loro camper al camping La Sbianca, situato in via per Osteno.