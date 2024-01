Omicidio a Oltrona di San Mamette, Manuel accoltellato al petto: sulle tracce dell'assassino

L'ultimo disperato gesto per salvarsi Manuel Millefanti lo ha fatto alle 4.30 circa di notte, telefonando alla madre e implorandola di aiutarlo perché era stato accoltellato. La donna si è precipitata nella casa di Oltrona di San Mamette dove viveva il figlio 43enne. Lo ha trovato in una pozza di sangue con una ferita al petto: era stato accoltellato.

La madre ha chiamato immediatamente i soccorsi ma putroppo per Manuel non c'è stato nulla da fare, nonostante i vari tentativi di rianimarlo. L'ipotesi più accreditata è quella di omicidio e si indaga nell'ambiente dello spaccio. Manuel aveva avuto dei piccoli precedenti legati al mondo degli stupefacenti. I militari sarebbero sulle tracce di un uomo che vive nella zona boschiva per cui sono stati chiamati a operare anche gli squadroni che insieme ai carabinieri portano avanti la lotta contro lo spaccio nei boschi comaschi.

Indagano sulla vicenda i carabinieri di Cantù, al comando del maggiore Christian Tapparo, che sono andati sul posto all'alba. Il primo a raggiungere il luogo del delitto è stato il luogotenente Pirisi, della stazione di Appiano Gentile. Collabora alle indagini anche l'aliquota investigativa del nucleo di Como.